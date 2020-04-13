Гудков и пухляш из Little Big станцевали на балконах под бурятскую песню

Видео позабавило жителей Бурятии, оно набрало за сутки более 33 тысяч просмотров.«Сколько возможностей занять себя во время карантина», «Гудков жжот, наши тоже не отстают», «Каждый по своему сходит с ума от самоизоляции», «Круто! И пухляк здесь! Молодцы», - прокомментировали пользователи Инстаграм.На самом же деле звёзды, конечно же, не танцевали под «Эн тер яс» - это результат наложения бурятской музыки на клип. А в оригинале знаменитости танцевали под новую песню «Плачу на техно» групп Cream Soda и Хлеб. Премьера клипа на эту песню состоялась 10 апреля. По сюжету, герои клипа в красочных костюмах устраивают вечеринку на балконах в разгар карантина, когда все массовые мероприятия находятся под запретом. Создатели заверили, что сняли видео ещё до режима самоизоляции.