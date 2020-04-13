Гудков и пухляш из Little Big станцевали на балконах под бурятскую песню

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии стал вирусным танцевальный челлендж «БурМоДэнс» под песню «Эн тэр яс». Челлендж, в котором нужно повторить забавные движения под бурятскую песню, запустил балетмейстер театра песни и танца «Байкал» Арсалан Санданов.
Сейчас в Инстаграм распространяется видео, где российские известные звёзды и танцоры танцуют под бурятскую песню «Эн тэр яс». Среди звёзд засветились комик Александр Гудков, «пухляш» из клипа Little Big «Uno» Дмитрий Красилов, танцоры – Дмитрий Бончинче, Ульяна Пылаева, Александр Перцев и другие.
Видео позабавило жителей Бурятии, оно набрало за сутки более 33 тысяч просмотров.
«Сколько возможностей занять себя во время карантина», «Гудков жжот, наши тоже не отстают», «Каждый по своему сходит с ума от самоизоляции», «Круто! И пухляк здесь! Молодцы», - прокомментировали пользователи Инстаграм.
На самом же деле звёзды, конечно же, не танцевали под «Эн тер яс» - это результат наложения бурятской музыки на клип. А в оригинале знаменитости танцевали под новую песню «Плачу на техно» групп Cream Soda и Хлеб. Премьера клипа на эту песню состоялась 10 апреля. По сюжету, герои клипа в красочных костюмах устраивают вечеринку на балконах в разгар карантина, когда все массовые мероприятия находятся под запретом. Создатели заверили, что сняли видео ещё до режима самоизоляции.