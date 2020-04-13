Улан-удэнец поставил эксперимент над волонтёрами





Улан-удэнец провёл эксперимент над волонтёрами, раздающими гуманитарную помощь нуждающимся. В выходные якобы за помощью к волонтёрам обратился мужчина и попросил доставить ему социальный продуктовый пакет. Добровольцы откликнулись на его просьбу и отправились к нему домой.- Наши волонтёры выехали к нему, он живёт в микрорайоне Новая Комушка. Почти 30 минут простояли на железнодорожном переезде. Приехав к нему, он сказал, что просто поставил социальный эксперимент: приедут к нему волонтёры или не приедут. Ребята потеряли практически час своего времени, за это время они могли помочь на самом деле нуждающимся, - сообщила заместитель министра спорта и молодёжной политики Бурятии Татьяна Парпаева.Она обратилась к жителям республики с просьбой не ставить подобных экспериментов, уверив, что волонтёры приезжают ко всем, кто оставляет свои заявки.- Пожалуйста, уважайте труд добровольцев, - заявила она.