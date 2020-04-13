Изменилось время выдачи дезинфицирующего раствора
В Улан-Удэ изменилось время выдачи дезраствора для управляющих организаций и ТСЖ.
С 13 апреля выдача дезинфицирующего средства для управляющих организаций и ТСЖ будет производиться с 13:00 до 16:00 по адресу: ул. Борсоева, 101. Ранее средство выдавали с 12:00 до 15:00.
При себе необходимо иметь документы об организации и количестве домов, находящихся в управлении, а также тару под дезинфицирующий раствор.
Как сообщал «Байкал-Daily», за дезраствором улан-удэнцы выстраиваются в очереди. Средством управляющие компании должны обрабатывать подъезды для профилактики коронавируса.
В Улан-Удэ дезраствор будут выдавать на час позже
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