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Хамбо Лама поделился детским воспоминанием о Гагарине

Хамбо Лама поделился детским воспоминанием о Гагарине
Общество, 
Класс Дамбы Аюшеева в школе был отрядом имени Юрия Гагарина.

Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев накануне опубликовал пост, посвящённый школе и космонавтике.

- Наш класс в нашей восьмилетней школе был отрядом имени Ю.А. Гагарина. Мы с 4-го класса по 8-й один раз в неделю на школьной линейке свою речёвку заканчивали хором: «На пыльных тропинках далёких планет останутся наши следы». Только сейчас начал догадываться, что мы тогда кричали. Мечтать ведь не вредно, - пишет он здесь.

В комментариях пользователи поздравили его с Днём космонавтики, некоторые отметили, что речёвка буддийская.

Одна из пользователей добавила, что «Гагарин облетел землю за 108 минут. Сакральное число в буддизме. Всё взаимосвязано, и в космосе 108 как символ жизни и космоса. Не 100 минут и не 110 минут, а именно 108 минут. Как бусины в чётки по кругу». 

Справка:  

12 апреля в России отмечался День космонавтики. В этот день в 1961 году советский космонавт Юрий Гагарин полетел в космос. Ракета-носитель «Восток» вывела на орбиту корабль «Восток-1», на борту которого находился Юрий Гагарин. Выполнив один оборот вокруг Земли, на 108-й минуте полёт был завершен, посадка прошла в Саратовской области. На старте Гагарин произнёс знаменитое: «Поехали!» 
буддизм космос Хамбо лама
 
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