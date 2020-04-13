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Театр «Байкал» впервые выступит в прямом эфире

Театр «Байкал» впервые выступит в прямом эфире
Общество, 
Артисты сами «с нетерпением хотят увидеть, что получится»

Бурятский государственный национальный театр песни и танца «Байкал» впервые представит онлайн-концерт в режиме реального времени. Солисты и музыканты Национального оркестра Бурятии, находясь дома, в прямом эфире исполнят известные бурятские песни. Формат концерта практически ничем не отличается от тех, что проходят в театрах - ведущий, артисты, зрители. Только аплодисменты будут выражаться лайками.

В программе прозвучат песни бурятского композитора Анатолия Андреева, которому 10 апреля исполнилось бы 79 лет. Многие его песни стали поистине народными, они близки людям разных поколений. Его песни, на протяжении десятков лет, звучат по радио, в телепередачах, на концертах и в быту.

- Мы, безусловно, соскучились по зрителям и рады, что у нас есть возможность встретиться с ними онлайн. Для нас это первый опыт подобного концерта и, если честно, сами с нетерпением хотим увидеть, что у нас получится. Мы подготовили одиннадцать номеров. Надеемся, что зрителям придётся по душе такой формат, - рассказали в пресс-службе театра.

Чтобы присоединиться к концерту необходимо иметь аккаунт в Инстаграм и 14 апреля в 20:00 включить прямой эфир на странице театра - https://www.instagram.com/theatrebaikal.ru/

Запись концерта будет сохранена и доступна на страничке.


Возрастное ограничение – 6+ 
театр "Байкал" концерт
 
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