На полигоне обновят учебно-материальную базу
В Бурятии материально-техническая и учебная база военного полигона Бурдуны мотострелкового соединения пройдёт модернизацию к началу летнего периода обучения в 2020 году.
- В связи с интенсивностью и масштабностью спланированных мероприятий там будет осуществлено переоснащение учебно-материальной базы, выставлены новые мишенные комплексы, в том числе для выполнения учебных стрельб боевых машин пехоты БМП-2, бронетранспортеров и танков Т-72Б3,- сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
Спланирована подготовка вооружения и военной техники учебно-боевой группы различного типа, инженерного оборудования районов проведения занятий со специалистами, а также учебно-тактического поля, для проведения батальонных и комплексных учений различного уровня.
В рамках занятий по боевой подготовке на полигоне спланировано проведение ряда важнейших тактических и специальных учений подразделений общевойскового звена, ракетных войск и артиллерии, противовоздушной обороны и специалистов других войск.
В Бурятии полигон Бурдуны обновят к лету
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