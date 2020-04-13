В Бурятии дельту Селенги очистят от рыбацких хижин

Общество, Фото: Байкальская природоохранная прокуратура

Самоволки рыбаков расположены на землях федеральной собственности



Восточно-Байкальская природоохранная прокуратура обратилась в суд с иском к минприроды Бурятии об обязании организовать мероприятия по охране реки Селенга и освободить участки незаконных строений. Выявленные прокуратурой нарушения свидетельствовали об отсутствии надлежащего контроля за особо охраняемой природной территорией со стороны ответственных органов.



Самовольное размещение в дельте около 200 строений охотников и рыбаков, которые строились в том числе с использованием шлака и иных материалов, безусловно, негативно влияло на водный объект.



- Возможно для людей, возводивших рыбацкие хижины в уникальной местности, это казалось безобидным и не влияющим на состояние окружающей среды. Однако если обратиться к фактам, то дельта Селенги — крупнейшая внутренняя дельта планеты, она является практически единственной крупной пресноводной дельтой в мире и включена в список уникальных природных объектов. Роль её для живых организмов переоценить невозможно. Она поддерживает численность нескольких сотен видов птиц, - сообщают в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.



Кроме того, самоволки расположены в 20-метровой береговой полосе, ниже среднего многолетнего уровня реки и фактически покрываются водой, поэтому подлежат отнесению к категории земель водного фонда, находящихся в федеральной собственности. Правовой режим их охраны не допускает строительство каких-либо объектов.



С учётом вступившего в силу судебного акта природоохранным прокурором в министерство природных ресурсов Бурятии внесено представление о принятии мер по выявлению всех самовольных строений в дельте реки Селенга и их сносу. Решается вопрос о направлении бюджетных заявок о финансировании мероприятий из федерального бюджета, уточнили в ведомстве.

