Самоволки рыбаков расположены на землях федеральной собственности
Восточно-Байкальская природоохранная прокуратура обратилась в суд с иском к минприроды Бурятии об обязании организовать мероприятия по охране реки Селенга и освободить участки незаконных строений. Выявленные прокуратурой нарушения свидетельствовали об отсутствии надлежащего контроля за особо охраняемой природной территорией со стороны ответственных органов.
Самовольное размещение в дельте около 200 строений охотников и рыбаков, которые строились в том числе с использованием шлака и иных материалов, безусловно, негативно влияло на водный объект.
- Возможно для людей, возводивших рыбацкие хижины в уникальной местности, это казалось безобидным и не влияющим на состояние окружающей среды. Однако если обратиться к фактам, то дельта Селенги — крупнейшая внутренняя дельта планеты, она является практически единственной крупной пресноводной дельтой в мире и включена в список уникальных природных объектов. Роль её для живых организмов переоценить невозможно. Она поддерживает численность нескольких сотен видов птиц, - сообщают в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.
Кроме того, самоволки расположены в 20-метровой береговой полосе, ниже среднего многолетнего уровня реки и фактически покрываются водой, поэтому подлежат отнесению к категории земель водного фонда, находящихся в федеральной собственности. Правовой режим их охраны не допускает строительство каких-либо объектов.
С учётом вступившего в силу судебного акта природоохранным прокурором в министерство природных ресурсов Бурятии внесено представление о принятии мер по выявлению всех самовольных строений в дельте реки Селенга и их сносу. Решается вопрос о направлении бюджетных заявок о финансировании мероприятий из федерального бюджета, уточнили в ведомстве.
В Бурятии дельту Селенги очистят от рыбацких хижин
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
На полигоне обновят учебно-материальную базу
Самоволки рыбаков расположены на землях федеральной собственности
Возбуждено уголовное дело
Работы по ремонту кровель должны были завершиться ещё прошлой осенью
Директора организации оштрафовали
По данным Бурятского гидрометцентра, 13 апреля по республике местами мокрый снег
Следствием возбуждено уголовное дело
Ущерб от незаконной рубки составил более 18 тысяч рублей.
Документ могут потребовать стражи порядка
Убегающего вора заметила хозяйка гаджетов
Звание Героя Советского Союза было присвоено Владимиру Бузинаевичу Борсоеву в 1965 году посмертно
У женщины первично положительный результат
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с празднования Вербного воскресенья
Его приятель украл золотое кольцо из салона
Возбуждено уголовное дело