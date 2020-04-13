 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

13 Апреля

12 Апреля

Популярное

В Бурятии дельту Селенги очистят от рыбацких хижин

В Бурятии дельту Селенги очистят от рыбацких хижин
Общество,  Фото:Байкальская природоохранная прокуратура
Самоволки рыбаков расположены на землях федеральной собственности

Восточно-Байкальская природоохранная прокуратура обратилась в суд с иском к минприроды Бурятии об обязании организовать мероприятия по охране реки Селенга и освободить участки незаконных строений. Выявленные прокуратурой нарушения свидетельствовали об отсутствии надлежащего контроля за особо охраняемой природной территорией со стороны ответственных органов.

Самовольное размещение в дельте около 200 строений охотников и рыбаков, которые строились в том числе с использованием шлака и иных материалов, безусловно, негативно влияло на водный объект.

- Возможно для людей, возводивших рыбацкие хижины в уникальной местности, это казалось безобидным и не влияющим на состояние окружающей среды. Однако если обратиться к фактам, то дельта Селенги — крупнейшая внутренняя дельта планеты, она является практически единственной крупной пресноводной дельтой в мире и включена в список уникальных природных объектов. Роль её для живых организмов переоценить невозможно. Она поддерживает численность нескольких сотен видов птиц, - сообщают в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Кроме того, самоволки расположены в 20-метровой береговой полосе, ниже среднего многолетнего уровня реки и фактически покрываются водой, поэтому подлежат отнесению к категории земель водного фонда, находящихся в федеральной собственности. Правовой режим их охраны не допускает строительство каких-либо объектов.

С учётом вступившего в силу судебного акта природоохранным прокурором в министерство природных ресурсов Бурятии внесено представление о принятии мер по выявлению всех самовольных строений в дельте реки Селенга и их сносу. Решается вопрос о направлении бюджетных заявок о финансировании мероприятий из федерального бюджета, уточнили в ведомстве.
Селенга самовольные постройки рыбаки
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии полигон Бурдуны обновят к лету
В Бурятии полигон Бурдуны обновят к лету
Общество, 13.04.2020
На полигоне обновят учебно-материальную базу
В Бурятии дельту Селенги очистят от рыбацких хижин
В Бурятии дельту Селенги очистят от рыбацких хижин
Общество, 13.04.2020
Самоволки рыбаков расположены на землях федеральной собственности
В Улан-Удэ оштрафовали организации за длительный ремонт крыш домов
В Улан-Удэ оштрафовали организации за длительный ремонт крыш домов
Общество, 13.04.2020
Работы по ремонту кровель должны были завершиться ещё прошлой осенью
В Бурятии сохранится прохладная погода
В Бурятии сохранится прохладная погода
Общество, 13.04.2020
По данным Бурятского гидрометцентра, 13 апреля по республике местами мокрый снег
В Бурятии у «чёрного лесоруба» изъяли заготовленную древесину
В Бурятии у «чёрного лесоруба» изъяли заготовленную древесину
Общество, 12.04.2020
Ущерб от незаконной рубки составил более 18 тысяч рублей.
Жителям Бурятии напоминают о выходе из дома с паспортом
Жителям Бурятии напоминают о выходе из дома с паспортом
Общество, 12.04.2020
Документ могут потребовать стражи порядка 
Об улице в центре Улан-Удэ, названной в честь Героя Советского Союза
Об улице в центре Улан-Удэ, названной в честь Героя Советского Союза
Общество, 12.04.2020
Звание Героя Советского Союза было присвоено Владимиру Бузинаевичу Борсоеву в 1965 году посмертно
У жительницы Заиграевского района Бурятии подозревают коронавирус
У жительницы Заиграевского района Бурятии подозревают коронавирус
Общество, 12.04.2020
У женщины первично положительный результат  
В Улан-Удэ верующие прислушались к призыву не ходить в церковь. Фоторепортаж
В Улан-Удэ верующие прислушались к призыву не ходить в церковь. Фоторепортаж
Общество, 12.04.2020
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с празднования Вербного воскресенья
В Улан-Удэ подросток угнал автомобиль, чтобы покататься
В Улан-Удэ подросток угнал автомобиль, чтобы покататься
Общество, 12.04.2020
Его приятель украл золотое кольцо из салона 

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^