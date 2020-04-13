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В Иркутской области омулёвый браконьер выловил рыбы на 70 тысяч

В Иркутской области омулёвый браконьер выловил рыбы на 70 тысяч
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Возбуждено уголовное дело

В Иркутской области транспортные полицейские задержали браконьера. 30-летний житель города Иркутска выловил омуль в районе мыса Зундук Ольхонского района.

Правоохранители изъяли у задержанного орудия лова и незаконно выловленную рыбу в количестве 19 штук. Общий ущерб составил более 70 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

Транспортная полиция напоминает, что 1 октября 2017 года вступил в законную силу запрет на промышленный и любительский промысел омуля в озере Байкал и впадающих в него реках, включая притоки. Приказом Минсельхоза России внесены изменения в правила рыболовства для Байкальского рыбохозяйственного бассейна. Изменения устанавливают ограничения на вылов омуля с целью предотвращения исчезновения популяции байкальского эндемика.

Омулёвым браконьерам грозит уголовная ответственность и лишение свободы до двух лет.
омуль Иркутская область
 
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