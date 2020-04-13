В Улан-Удэ оштрафовали организации за длительный ремонт крыш домов

Работы по ремонту кровель должны были завершиться ещё прошлой осенью



Прокурорской проверкой установлено, что фондом капитального ремонта в Бурятии заключены договоры с подрядными организациями на выполнение работ по капитальному ремонту кровель четырёх многоквартирных домов в Улан-Удэ по улицам Родины и Московская.



Однако подрядными организациями нарушены сроки выполнения работ. Работы по ремонту крыш до настоящего времени не завершены и не приняты фондом. При этом договорами установлен срок окончания работ в сентябре – ноябре 2019 года.



Должностные лица подрядных организаций – обществ с ограниченной ответственностью «Монтаж Плюс», «Иркутские усадьбы» привлечены к административной ответственности за изменение условий договора при его исполнении в виде штрафов.



Кроме того, прокурор внёс руководителям организаций три представления, которые удовлетворены. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

