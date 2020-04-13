Директора организации оштрафовали
Как выяснила прокурорская проверка, в учреждении дополнительного образования – детском эколого-туристическом центре Окинского района Бурятии нарушали трудовое законодательство.
Установлено, что перед шестью работниками учреждения за январь-сентябрь 2019 года образовалась задолженность по заработной плате в размере 11,8 тыс. рублей. Это произошло из-за составления бухгалтерами организации штатного расписания в соответствии с недействующим приказом министерства образования и науки России. Неверное штатное расписание утверждено руководителем муниципального учреждения.
Начальнику районного управления образования внесено представление, по результатам рассмотрения которого три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, задолженность по заработной плате погашена.
Кроме того, директор учреждения привлечена к административной ответственности за неполная выплата в установленный срок заработной платы. Её оштрафовали, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
В Бурятии из-за ошибки руководителя образовалась задолженность по зарплате
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