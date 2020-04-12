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Жителям Бурятии напоминают о выходе из дома с паспортом

Жителям Бурятии напоминают о выходе из дома с паспортом
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Документ могут потребовать стражи порядка

В Бурятии сохраняются ограничительные меры, введённые указом главы республики от 5 апреля 2020 года о продлении режима самоизоляции на территории республики до 30 апреля в рамках противоэпидемических мероприятий, вызванных распространением коронавируса (COVID-2019).

Всем, у кого возникла необходимость покинуть дом по любой причине, необходимо обязательно иметь при себе паспорт и предъявлять документ по требованию уполномоченных должностных лиц. При передвижении к месту работы при себе также нужно иметь и подтверждающий документ (справка), выданный работодателем.

Жителям Бурятии предписано не покидать места проживания, за исключением случаев:
- обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;
- случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы);
- следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена;
- выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания);
- выноса отходов до ближайшего места накопления отходов;
- при следовании к близким пожилым родственникам или людям с хроническими заболеваниями в случае доставки им на дом продуктов питания (лекарственных препаратов), ухода на дому за лежачими, тяжелобольными близкими родственниками, смерти (гибели) близких людей и иных случаях крайней необходимости.

На сегодня в республике сохранятся сложная эпидобстановка из-за коронавируса. На 12 апреля в республике зарегистрировано 77 случаев заболевания коронавирусом, 1 пациентка скончалась, 15 – выписались, остальные проходят лечение. 
коронавирус
 
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