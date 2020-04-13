 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

13 Апреля

12 Апреля

Популярное

В Бурятии сохранится прохладная погода

В Бурятии сохранится прохладная погода
Общество,  Фото:pixabay.com
По данным Бурятского гидрометцентра, 13 апреля по республике местами мокрый снег

Ветер северо-западный 7-12, местами до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью от 3 тепла до 2 мороза, местами 5-10 мороза, днём 10-15, местами 3-8 тепла.

В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью 0-2 мороза, днём 10-12 тепла.
прогноз погоды
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии сохранится прохладная погода
В Бурятии сохранится прохладная погода
Общество, 13.04.2020
По данным Бурятского гидрометцентра, 13 апреля по республике местами мокрый снег
В Бурятии у «чёрного лесоруба» изъяли заготовленную древесину
В Бурятии у «чёрного лесоруба» изъяли заготовленную древесину
Общество, 12.04.2020
Ущерб от незаконной рубки составил более 18 тысяч рублей.
Жителям Бурятии напоминают о выходе из дома с паспортом
Жителям Бурятии напоминают о выходе из дома с паспортом
Общество, 12.04.2020
Документ могут потребовать стражи порядка 
Об улице в центре Улан-Удэ, названной в честь Героя Советского Союза
Об улице в центре Улан-Удэ, названной в честь Героя Советского Союза
Общество, 12.04.2020
Звание Героя Советского Союза было присвоено Владимиру Бузинаевичу Борсоеву в 1965 году посмертно
У жительницы Заиграевского района Бурятии подозревают коронавирус
У жительницы Заиграевского района Бурятии подозревают коронавирус
Общество, 12.04.2020
У женщины первично положительный результат  
В Улан-Удэ верующие прислушались к призыву не ходить в церковь. Фоторепортаж
В Улан-Удэ верующие прислушались к призыву не ходить в церковь. Фоторепортаж
Общество, 12.04.2020
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с празднования Вербного воскресенья
В Улан-Удэ подросток угнал автомобиль, чтобы покататься
В Улан-Удэ подросток угнал автомобиль, чтобы покататься
Общество, 12.04.2020
Его приятель украл золотое кольцо из салона 
Митрополит Савватий: «Я верю, что мы справимся»
Митрополит Савватий: «Я верю, что мы справимся»
Общество, 12.04.2020
Митрополит Савватий поздравил жителей Бурятии с праздником 
Жители Бурятии, находящиеся за границей, могут обратиться за помощью
Жители Бурятии, находящиеся за границей, могут обратиться за помощью
Общество, 12.04.2020
В министерстве туризма открыта «горячая линия» 
У 25 Забайкальцев подозревают наличие коронавируса
У 25 Забайкальцев подозревают наличие коронавируса
Общество, 12.04.2020
В Иркутской области число случаев заболевания коронавирусом выросло до 35

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^