По данным Бурятского гидрометцентра, 13 апреля по республике местами мокрый снег
Ветер северо-западный 7-12, местами до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью от 3 тепла до 2 мороза, местами 5-10 мороза, днём 10-15, местами 3-8 тепла.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью 0-2 мороза, днём 10-12 тепла.
В Бурятии сохранится прохладная погода
Общество, Фото:
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