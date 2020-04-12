У жительницы Заиграевского района Бурятии подозревают коронавирус

У женщины первично положительный результат
У жительницы Заиграевского района получен первичный положительный результат анализов на коронавирусную инфекцию в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Бурятии». Женщина уже госпитализирована в инфекционную больницу Улан-Удэ.
Для подтверждения диагноза анализы направлены в Научно-исследовательский противочумный институт, Иркутск.
- Незамедлительно организован и проводится комплекс противоэпидемических мероприятий: установление круга контактных лиц, из лабораторное обследование, медицинское наблюдение. Кроме того, организованы дезинфекционные мероприятия в очаге, - сообщили в республиканском оперштабе.
Противоэпидемические мероприятия продолжаются, ситуация находится на контроле.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее стало известно о жительнице Еравнинского район
а, у которой предварительно положительный результат. Сельчанка контактировала с вернувшейся из Москвы женщиной. Обеих госпитализировали в больницу.
На 12 апреля в республике зарегистрировано 77 случае заболевания коронавирусом,
ещё у 9 человек имеется подозрение на наличие инфекции. От заболевания уже вылечились 15 человек, 1 пациентка скончалась 6 апреля, остальные проходят лечение.
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