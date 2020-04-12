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В Бурятии у «чёрного лесоруба» изъяли заготовленную древесину

В Бурятии у «чёрного лесоруба» изъяли заготовленную древесину
Общество,  Фото:pixabay.com
Ущерб от незаконной рубки составил более 18 тысяч рублей

Днём 10 апреля участковый уполномоченный полиции задержал подозреваемого в незаконной рубке в Хоринском участковом лесничестве.

30-летним жителем улуса Алан, ранее судимым за кражи, спилено около трёх кубометров сосен. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 18 тысяч рублей.

Полицейскими изъята заготовленная древесина.

За незаконную рубку леса возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие. «Чёрному лесорубу» грозит до четырёх лет лишения свободы, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

черные лесорубы
 
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