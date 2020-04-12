В Бурятии у «чёрного лесоруба» изъяли заготовленную древесину

Ущерб от незаконной рубки составил более 18 тысяч рублей



Днём 10 апреля участковый уполномоченный полиции задержал подозреваемого в незаконной рубке в Хоринском участковом лесничестве.



30-летним жителем улуса Алан, ранее судимым за кражи, спилено около трёх кубометров сосен. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 18 тысяч рублей.



Полицейскими изъята заготовленная древесина.



За незаконную рубку леса возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие. «Чёрному лесорубу» грозит до четырёх лет лишения свободы, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



