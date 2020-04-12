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Рецидивист из Бурятии украл у жительницы Краснодарского края телефоны

Рецидивист из Бурятии украл у жительницы Краснодарского края телефоны
Общество,  Фото:pixabay.com
Убегающего вора заметила хозяйка гаджетов

Жительница Калининского района Краснодарского края обратилась в полицию с заявлением о краже. Женщина пояснила, что проснувшись ночью, увидела во дворе своего домовладения незнакомого мужчину, который, заметив её, скрылся. После чего, по словам потерпевшей, пропали её мобильные телефоны. Общая сумма ущерба составила около 20 тысяч рублей.

Сотрудники полиции осмотрели место происшествия, составили ориентировку на розыск предполагаемого злоумышленника, которую направили всем наружным нарядам.

Вскоре полицейские установили личность и местонахождение злоумышленника. Правоохранители по горячим следам задержали 37-летнего ранее судимого приезжего из Бурятии на одной из улиц станицы. Украденное изъяли и вернули законной владелице.

- В настоящее время следственным отделением ОМВД России по Калининскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. На период предварительного следствия мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

кража Краснодар
 
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