Выздоровело почти три тысячи человек
За сутки в России выявлено 2 186 случаев заболевания коронавирусом. По данным на 12 апреля в стране зарегистрировано 15 770 случаев заражения, от коронавируса скончалось 130 человек, выздоровел 1 291 человек. Проведено более 1,2 млн. тестов.
В Бурятии зарегистрировано 77 случаев заражения коронавирусом. Среди заболевших 13 детей, в реанимации находится 7 тяжёлых взрослых пациентов, 1 больной - на аппарате ИВЛ.
В Иркутской области 35 случаев заболевания коронавирусом, 2 пациента скончались. В Забайкальском крае – 8, подозрение на наличие инфекции имеется у 25 забайкальцев.
Число заболевших коронавирусом в России выросло на 2 186 случаев
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