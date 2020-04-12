Его приятель украл золотое кольцо из салона
Ночью 6 апреля в полицию обратилась жительница Октябрьского района Улан-Удэ. Она заявила о том, что с 5 по 6 апреля со двора дома по улице Трубачеева был угнан автомобиль «Тойота Виста» фиолетового цвета.
10 апреля сотрудники полиции задержали 16-летнего подростка, учащегося 9 класса, ранее попадавшего в поле зрения сотрудников ПДН.
- Подозреваемый пояснил, что ночью 6 апреля он ножницами вскрыл и завёл автомобиль, который стоял без сигнализации, чтобы покататься. По дороге он пригласил присоединиться к нему двоих друзей, которым не сообщил о том, что автомашина угнана, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Сотрудниками ДПС автомобиль был замечен в районе остановки Мелькомбинат. Злоумышленники попытались оторваться от преследования на автомобиле, но заехали в тупик, после чего все трое скрылись.
В салоне машины 19-летний приятель подозреваемого заметил золотое кольцо, которое принадлежало хозяйке автомобиля, и украл его. Однако впоследствии, пытаясь скрыться от сотрудников полиции, он забыл свой мобильный телефон в машине. Парень задержан.
За кражу возбуждено уголовное дело.
В отношении подростка, совершившего угон автомобиля, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ.
В Улан-Удэ подросток угнал автомобиль, чтобы покататься
Общество, Фото:
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