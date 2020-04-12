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Застрявшие в Сеуле жители Бурятии сегодня вернутся в Россию

Застрявшие в Сеуле жители Бурятии сегодня вернутся в Россию
Общество,  Фото:pixabay.com
За россиянами отправился самолёт

Самолёт из Хабаровска вылетел за застрявшими в Сеуле соотечественниками, они смогут вернуться на родину вечером, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта Хабаровска.

Минтранс и Росавиация накануне заявили о том, что россияне, которые не смогли вернуться домой из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции и закрытием границ, вывезет авиакомпания «Аврора». Будет два рейса из Хабаровска и Владивостока и обратно, вывезти планируется около 250 человек, среди которых жители Хабаровского края, Приморья, Бурятии, Якутии и других регионов Дальнего Востока.

- Самолёт вылетел, это рейс «Авроры», - сказал представитель пресс-службы.

Соответствующее разрешение на вылет получено от федерального агентства воздушного транспорта.

- В 14:50 планируется прилёт в Сеул, в 16:00 - вылет из Сеула, в 19:45 по хабаровскому времени запланирован прилет в Хабаровск, - сказали в пресс-службе.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Сеуле находились жители Хабаровского края, Бурятии, Якутии, Камчатки и других регионов, в том числе дети. Для них был запланирован рейс во вторник, однако его перенесли сперва на среду, а затем вновь отложили.

По прилёту все пассажиры из Сеула будут находиться на карантине.

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