Застрявшие в Сеуле жители Бурятии сегодня вернутся в Россию



Как сообщал «Байкал-Daily», в Сеуле находились жители Хабаровского края, Бурятии, Якутии, Камчатки и других регионов, в том числе дети. Для них был запланирован рейс во вторник, однако его перенесли сперва на среду, а затем вновь отложили.



По прилёту все пассажиры из Сеула будут находиться на



Как сообщал «Байкал-Daily», в Сеуле находились жители Хабаровского края, Бурятии, Якутии, Камчатки и других регионов, в том числе дети. Для них был запланирован рейс во вторник, однако его перенесли сперва на среду, а затем вновь отложили.По прилёту все пассажиры из Сеула будут находиться на карантине

Самолёт из Хабаровска вылетел за застрявшими в Сеуле соотечественниками, они смогут вернуться на родину вечером, сообщаетсо ссылкой на пресс-службу аэропорта Хабаровска.Минтранс и Росавиация накануне заявили о том, что россияне, которые не смогли вернуться домой из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции и закрытием границ, вывезет авиакомпания «Аврора». Будет два рейса из Хабаровска и Владивостока и обратно, вывезти планируется около 250 человек, среди которых жители Хабаровского края, Приморья, Бурятии, Якутии и других регионов Дальнего Востока.- Самолёт вылетел, это рейс «Авроры», - сказал представитель пресс-службы.Соответствующее разрешение на вылет получено от федерального агентства воздушного транспорта.- В 14:50 планируется прилёт в Сеул, в 16:00 - вылет из Сеула, в 19:45 по хабаровскому времени запланирован прилет в Хабаровск, - сказали в пресс-службе.