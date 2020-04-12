В Улан-Удэ пенсионерка рассчитывалась в магазинах найденной картой

Возбуждено уголовное дело



Вечером 8 апреля в полицию обратилась 55-летняя жительница Иволгинского района Бурятии. Женщина сообщила, что забыла банковскую карту в банкомате, после чего ей стали приходить смс-сообщения о списании с карты денежных средств. Ущерб составил около 6500 рублей.



Сотрудники полиции установили личность злоумышленницы. Ею оказалась ранее не судимая 63-летняя жительница Улан-Удэ. Женщина пояснила, что нашла банковскую карту и, воспользовавшись бесконтактной системой расчёта, оплатила покупки в различных магазинах города. В содеянном женщина раскаялась и возместила причиненный ущерб.



За мошенничество с использованием электронных средств платежа возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

