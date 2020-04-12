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В Улан-Удэ пенсионерка рассчитывалась в магазинах найденной картой

В Улан-Удэ пенсионерка рассчитывалась в магазинах найденной картой
Общество,  Фото:pixabay.com
Возбуждено уголовное дело

Вечером 8 апреля в полицию обратилась 55-летняя жительница Иволгинского района Бурятии. Женщина сообщила, что забыла банковскую карту в банкомате, после чего ей стали приходить смс-сообщения о списании с карты денежных средств. Ущерб составил около 6500 рублей.

Сотрудники полиции установили личность злоумышленницы. Ею оказалась ранее не судимая 63-летняя жительница Улан-Удэ. Женщина пояснила, что нашла банковскую карту и, воспользовавшись бесконтактной системой расчёта, оплатила покупки в различных магазинах города. В содеянном женщина раскаялась и возместила причиненный ущерб.

За мошенничество с использованием электронных средств платежа возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
кража мошенничество
 
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