Жители Бурятии, находящиеся за границей, могут обратиться за помощью

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В министерстве туризма открыта «горячая линия»



С 6 апреля Россия возобновила авиарейсы по вывозу своих сограждан из-за рубежа. Министерство туризма Бурятии открыло телефонную «горячую линию», а также создало электронную почту, куда могут обращаться жители республики.



Для организации вывозных рейсов на портале госуслуг создаётся специальный список россиян, находящихся за рубежом. Обязательным условием является регистрация на этом портале. Только на основании данных, передаваемыми сами гражданами через портал госуслуг, формируется график вывозных рейсов.



- Дорогие земляки, передайте всем вашим родственникам, друзьям, коллегам, которые находятся за границей, чтобы обращались непосредственно в посольство, консульство России в тех странах, где они находятся, а также на горячую линию 8 800 301 1934, на мессенджеры Whatsapp и Viber по номеру +7 991 369 0715 или электронную почту министерства туризма info@Baikal.govrb.ru. Вся актуализированная информация о графике вывозных рейсов есть также на сайте стопкоронавирус.рф., - отметила министр туризма республики Мария Бадмацыренова.

