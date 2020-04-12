 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

12 Апреля

11 Апреля

10 Апреля

Популярное

У 25 Забайкальцев подозревают наличие коронавируса

У 25 Забайкальцев подозревают наличие коронавируса
Общество, 
В Иркутской области число случаев заболевания коронавирусом выросло до 35

Ещё трое жителей Забайкальского края госпитализированы с подозрением на наличие коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Таким образом, число официально зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Забайкалье по-прежнему составляет восемь, один из них, гражданин КНР, выписан из больницы еще в феврале. Число лиц с подозрением на наличие инфекции составляет 25 человек.

Среди подтверждённых случаев 6 жителей Читы, жительница Улетовского района и жительница Нерчинского района. Все заболевшие являются совершеннолетними (18-19 лет – 1, 20-29 лет – 1, 30-39 лет – 6), из них 5 мужчин и трое женщин.

- 25 жителей региона, в том числе трое несовершеннолетних, госпитализированы с подозрением на наличие инфекции в медицинские учреждения региона. У всех взяты анализы и направлены на исследование. Помимо Читы под подозрением на наличие коронавируса несколько жителей из Чернышевского, Могойтуского и Петровск-Забайкальского районов, - сообщили в пресс-службе краевого правительства.

В Иркутской области число подтверждённых случаев инфицирования коронавирусом на 12 апреля составляет 35 человек, 33 госпитализированы в больницу, два пациента скончались.

В Бурятии число случаев заражения коронавирусом в Бурятии выросло до 77. Среди заболевших 13 детей, в реанимации находится 7 тяжёлых взрослых пациентов, 1 больной - на аппарате ИВЛ.

коронавирус Забайкальский край Иркутская область
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

У 25 Забайкальцев подозревают наличие коронавируса
У 25 Забайкальцев подозревают наличие коронавируса
Общество, 12.04.2020
В Иркутской области число случаев заболевания коронавирусом выросло до 35
В Улан-Удэ продезинфицировали церкви
В Улан-Удэ продезинфицировали церкви
Общество, 12.04.2020
Всего по городу продезинфицировали 7 мест богослужения
Ламы Бурятии провели ритуал подношения хозяевам воды. Фоторепортаж
Ламы Бурятии провели ритуал подношения хозяевам воды. Фоторепортаж
Общество, 12.04.2020
 «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко из Иволгинского дацана 
Бурятия помогла монгольским студентам добраться до дома
Бурятия помогла монгольским студентам добраться до дома
Общество, 12.04.2020
Самолёт с иностранцами приземлился накануне 
Число случаев заражения коронавирусом в Бурятии выросло до 77
Число случаев заражения коронавирусом в Бурятии выросло до 77
Общество, 12.04.2020
У 9 человек имеется подозрение на наличие инфекции 
В Улан-Удэ накажут «управляшки» за плохую санобработку
В Улан-Удэ накажут «управляшки» за плохую санобработку
Общество, 12.04.2020
Двум управляющим организациям вынесут предупреждения 
В День космонавтики в Бурятии похолодало
В День космонавтики в Бурятии похолодало
Общество, 12.04.2020
По данным Бурятского гидрометцентра, 12 апреля по республике местами кратковременные осадки, дождь с переходом в мокрый снег и снег
На федеральном телеканале рассказали о бурятском чае
На федеральном телеканале рассказали о бурятском чае
Общество, 11.04.2020
Иммуностимулирующие чаи и травяные добавки являются отличным аналогом лимонов и имбиря, говорится в сюжете
Улан-удэнцы, сжигавшие на участках мусор и траву, получили штрафы
Улан-удэнцы, сжигавшие на участках мусор и траву, получили штрафы
Общество, 11.04.2020
В республике действует особый противопожарный режим
В Улан-Удэ индекс самоизоляции составил 4 балла из 5: фоторепортаж
В Улан-Удэ индекс самоизоляции составил 4 балла из 5: фоторепортаж
Общество, 11.04.2020
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с улиц столицы Бурятии
В Бурятии верующих просят по возможности не посещать храмы
В Бурятии верующих просят по возможности не посещать храмы
Общество, 11.04.2020
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с подготовки к празднику - Вербному воскресенью
В России зафиксировано 1667 новых случаев заболевания коронавирусом
В России зафиксировано 1667 новых случаев заболевания коронавирусом
Общество, 11.04.2020
Всего случаев заболевания зафиксировано 13584
Бизнесмен пожертвовал 1,5 млн Бурятии на борьбу с коронавирусом
Бизнесмен пожертвовал 1,5 млн Бурятии на борьбу с коронавирусом
Общество, 11.04.2020
Сейчас решается, что необходимо приобрести для медучреждений на эти средства
В Бурятию поступила очередная партия тест-систем на коронавирус
В Бурятию поступила очередная партия тест-систем на коронавирус
Общество, 11.04.2020
Тест-системы распределены между лабораториями

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^