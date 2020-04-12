В Иркутской области число случаев заболевания коронавирусом выросло до 35
Ещё трое жителей Забайкальского края госпитализированы с подозрением на наличие коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
Таким образом, число официально зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Забайкалье по-прежнему составляет восемь, один из них, гражданин КНР, выписан из больницы еще в феврале. Число лиц с подозрением на наличие инфекции составляет 25 человек.
Среди подтверждённых случаев 6 жителей Читы, жительница Улетовского района и жительница Нерчинского района. Все заболевшие являются совершеннолетними (18-19 лет – 1, 20-29 лет – 1, 30-39 лет – 6), из них 5 мужчин и трое женщин.
- 25 жителей региона, в том числе трое несовершеннолетних, госпитализированы с подозрением на наличие инфекции в медицинские учреждения региона. У всех взяты анализы и направлены на исследование. Помимо Читы под подозрением на наличие коронавируса несколько жителей из Чернышевского, Могойтуского и Петровск-Забайкальского районов, - сообщили в пресс-службе краевого правительства.
В Иркутской области число подтверждённых случаев инфицирования коронавирусом на 12 апреля составляет 35 человек, 33 госпитализированы в больницу, два пациента скончались.
В Бурятии число случаев заражения коронавирусом в Бурятии выросло до 77. Среди заболевших 13 детей, в реанимации находится 7 тяжёлых взрослых пациентов, 1 больной - на аппарате ИВЛ.
У 25 Забайкальцев подозревают наличие коронавируса
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В Иркутской области число случаев заболевания коронавирусом выросло до 35
Всего по городу продезинфицировали 7 мест богослужения
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко из Иволгинского дацана
Самолёт с иностранцами приземлился накануне
У 9 человек имеется подозрение на наличие инфекции
Двум управляющим организациям вынесут предупреждения
У мужчины повысилась температура
По данным Бурятского гидрометцентра, 12 апреля по республике местами кратковременные осадки, дождь с переходом в мокрый снег и снег
Иммуностимулирующие чаи и травяные добавки являются отличным аналогом лимонов и имбиря, говорится в сюжете
В республике действует особый противопожарный режим
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с улиц столицы Бурятии
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с подготовки к празднику - Вербному воскресенью
Всего случаев заболевания зафиксировано 13584
Сейчас решается, что необходимо приобрести для медучреждений на эти средства
Тест-системы распределены между лабораториями