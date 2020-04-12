В Улан-Удэ накажут «управляшки» плохую санобработку









По обращениями улан-удэнцев сотрудники комитета городского хозяйства и управления муниципальной жилищной инспекции провели совместный рейд. В ходе рейда проверили, как управляющие организации Октябрьского района проводят санобработку мест общего пользования, наличие графиков и объявлений о дезинфицирующей обработке помещений.- На выбранном участке обследовали дома, которые обслуживаются управляющими организациями «ЖЭУ-4», ЖКС «Саяны» и «Бизнес- проф». По итогам рейда управляющим организациям «ЖКС Саяны» и «Бизнес-проф» будут выданы предупреждения. В случае повторного нарушения, организации будут привлечены к административной ответственности. Проверки в многоквартирных домах будут продолжены, - сообщили в пресс-службе мэрии.По распоряжению администрации Улан-Удэ, организациям, осуществляющим содержание общего имущества в многоквартирных домах рекомендовано ежедневно проводить влажную уборку с применением хлоросодержащих дезинфицирующий средств. Также ежедневно обрабатывать места общего пользования: перила, входные группы, ручки дверей дезинфицирующим раствором и обеспечить на информационных досках в подъездах домов графики проведения дезинфекции.