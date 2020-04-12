 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

12 Апреля

11 Апреля

10 Апреля

Популярное

В Улан-Удэ накажут «управляшки» плохую санобработку

В Улан-Удэ накажут «управляшки» плохую санобработку
Общество,  Фото:управление по информационной политике
Двум управляющим организациям вынесут предупреждения

По обращениями улан-удэнцев сотрудники комитета городского хозяйства и управления муниципальной жилищной инспекции провели совместный рейд. В ходе рейда проверили, как управляющие организации Октябрьского района проводят санобработку мест общего пользования, наличие графиков и объявлений о дезинфицирующей обработке помещений.

- На выбранном участке обследовали дома, которые обслуживаются управляющими организациями «ЖЭУ-4», ЖКС «Саяны» и «Бизнес- проф». По итогам рейда управляющим организациям «ЖКС Саяны» и «Бизнес-проф» будут выданы предупреждения. В случае повторного нарушения, организации будут привлечены к административной ответственности. Проверки в многоквартирных домах будут продолжены, - сообщили в пресс-службе мэрии.

По распоряжению администрации Улан-Удэ, организациям, осуществляющим содержание общего имущества в многоквартирных домах рекомендовано ежедневно проводить влажную уборку с применением хлоросодержащих дезинфицирующий средств. Также ежедневно обрабатывать места общего пользования: перила, входные группы, ручки дверей дезинфицирующим раствором и обеспечить на информационных досках в подъездах домов графики проведения дезинфекции.


коронавирус
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В День космонавтики в Бурятии похолодало
В День космонавтики в Бурятии похолодало
Общество, 12.04.2020
По данным Бурятского гидрометцентра, 12 апреля по республике местами кратковременные осадки, дождь с переходом в мокрый снег и снег
На федеральном телеканале рассказали о бурятском чае
На федеральном телеканале рассказали о бурятском чае
Общество, 11.04.2020
Иммуностимулирующие чаи и травяные добавки являются отличным аналогом лимонов и имбиря, говорится в сюжете
Улан-удэнцы, сжигавшие на участках мусор и траву, получили штрафы
Улан-удэнцы, сжигавшие на участках мусор и траву, получили штрафы
Общество, 11.04.2020
В республике действует особый противопожарный режим
В Улан-Удэ индекс самоизоляции составил 4 балла из 5: фоторепортаж
В Улан-Удэ индекс самоизоляции составил 4 балла из 5: фоторепортаж
Общество, 11.04.2020
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с улиц столицы Бурятии
В Бурятии верующих просят по возможности не посещать храмы
В Бурятии верующих просят по возможности не посещать храмы
Общество, 11.04.2020
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с подготовки к празднику - Вербному воскресенью
В России зафиксировано 1667 новых случаев заболевания коронавирусом
В России зафиксировано 1667 новых случаев заболевания коронавирусом
Общество, 11.04.2020
Всего случаев заболевания зафиксировано 13584
Бизнесмен пожертвовал 1,5 млн Бурятии на борьбу с коронавирусом
Бизнесмен пожертвовал 1,5 млн Бурятии на борьбу с коронавирусом
Общество, 11.04.2020
Сейчас решается, что необходимо приобрести для медучреждений на эти средства
В Бурятию поступила очередная партия тест-систем на коронавирус
В Бурятию поступила очередная партия тест-систем на коронавирус
Общество, 11.04.2020
Тест-системы распределены между лабораториями
В Забайкалье подтверждено 4 новых случая заражения коронавирусом
В Забайкалье подтверждено 4 новых случая заражения коронавирусом
Общество, 11.04.2020
В Иркутской области на 11 апреля зарегистрировано 28 случаев заболевания коронавирусом
Часть депутатов Хурала Бурятии поможет нуждающимся
Часть депутатов Хурала Бурятии поможет нуждающимся
Общество, 11.04.2020
На постоянной основе в республиканском парламенте работают на сегодня 15 депутатов
В Бурятии ищут 70-летнюю пенсионерку
В Бурятии ищут 70-летнюю пенсионерку
Общество, 11.04.2020
Она ушла из дома 9 апреля
В Бурятии потушили два лесных пожара
В Бурятии потушили два лесных пожара
Общество, 11.04.2020
Сейчас продолжается тушение двух очагов в Джидинском районе
В Бурятии ожидается снижение объёма платных услуг в сфере туризма на 2,6 млрд
В Бурятии ожидается снижение объёма платных услуг в сфере туризма на 2,6 млрд
Общество, 11.04.2020
Отмена крупных мероприятий на 70% снизило загрузку гостиниц и отелей в регионе

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^