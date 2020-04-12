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В День космонавтики в Бурятии похолодало

В День космонавтики в Бурятии похолодало
Общество,  Фото:pixabay.com
По данным Бурятского гидрометцентра, 12 апреля по республике местами кратковременные осадки, дождь с переходом в мокрый снег и снег

Ветер северо-западный 6-11, днём местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 0-5 тепла, местами 4-9 мороза, днём 11-16, по северной половине местами 4-9 тепла.

В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный ночью 6-11, днём порывы до 15 м/с. Температура ночью 1-3, днём 11-13 тепла.
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