 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 Апреля

10 Апреля

Популярное

На федеральном телеканале рассказали о бурятском чае

На федеральном телеканале рассказали о бурятском чае
Общество, 
Иммуностимулирующие чаи и травяные добавки являются отличным аналогом лимонам и имбирю, говорится в сюжете

Накануне на телеканале «Россия» в утреннем выпуске новостей рассказали о бурятском чае.

«Как укрепить иммунитет без помощи чеснока, лимона и имбиря придумали в Бурятии. В последнее время эти продукты покупатели буквально сметают с прилавков магазинов. Местные производители уверяют - противостоять опасным инфекциям можно с помощью антисептического чая и редких трав. Некоторые рецепты существуют не одно столетие», рассказала ведущая программы новостей.

В сюжете говорится о том, что в Бурятии с коронавирусом борется народная медицина, в ход идут всевозможные дикорастущие ингредиенты с берегов Байкала: кедровые шишки, орехи, мёд и, разумеется, лечебные травы. Фасовочный цех работает на полную мощность. Иммуностимулирующие чаи и травяные добавки, собранные в республике, являются отличным аналогом резко подорожавшим лимонам и корню имбиря.

- Привлекаем местных жителей, конечно, в помощь, собираем и дальше соблюдаем все рецепты, то есть ферментируем. Они, в том числе обладают антисептическим действием, помогают быть здоровым и защититься от любых вирусов, - рассказал Александр Разживин, директор фабрики натуральной экопродукции.

Дальше здесь сообщается, что улан-удэнские предприниматели готовят массу купажированных составов и травяных сборов, в основе которых лежит антибактериальный общеукрепляющий и иммунноповыщающий эффект

Технологии производства известны с 17 века. Тогда иван-чай называли богатырским, утверждает корреспондент «Вестей».

- Наша армия была очень сильной, солдаты практически не болели, благодаря тому, что все напитки, которые они пили, были на основе именно иван-чая, - отметила Анна Разживина, директор по развитию фабрики натуральной экопродукции.

Журналист добавляет, что пока предприятие производит 5 тонн готовых изделий в год. Но оно может и больше: ресурс не ограничен.

- У нас более 40 предприятий занимаются закупом и переработкой дикорастущей продукции, в том числе и трав, - сообщила Татьяна Полозова, начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности минсельхозпрода Бурятии.

чай
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Улан-удэнцы, сжигавшие на участках мусор и траву, получили штрафы
Улан-удэнцы, сжигавшие на участках мусор и траву, получили штрафы
Общество, 11.04.2020
В республике действует особый противопожарный режим
В Улан-Удэ индекс самоизоляции составил 4 балла из 5: фоторепортаж
В Улан-Удэ индекс самоизоляции составил 4 балла из 5: фоторепортаж
Общество, 11.04.2020
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с улиц столицы Бурятии
В Бурятии верующих просят по возможности не посещать храмы
В Бурятии верующих просят по возможности не посещать храмы
Общество, 11.04.2020
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с подготовки к празднику - Вербному воскресенью
В России зафиксировано 1667 новых случаев заболевания коронавирусом
В России зафиксировано 1667 новых случаев заболевания коронавирусом
Общество, 11.04.2020
Всего случаев заболевания зафиксировано 13584
Бизнесмен пожертвовал 1,5 млн Бурятии на борьбу с коронавирусом
Бизнесмен пожертвовал 1,5 млн Бурятии на борьбу с коронавирусом
Общество, 11.04.2020
Сейчас решается, что необходимо приобрести для медучреждений на эти средства
В Бурятию поступила очередная партия тест-систем на коронавирус
В Бурятию поступила очередная партия тест-систем на коронавирус
Общество, 11.04.2020
Тест-системы распределены между лабораториями
В Забайкалье подтверждено 4 новых случая заражения коронавирусом
В Забайкалье подтверждено 4 новых случая заражения коронавирусом
Общество, 11.04.2020
В Иркутской области на 11 апреля зарегистрировано 28 случаев заболевания коронавирусом
Часть депутатов Хурала Бурятии поможет нуждающимся
Часть депутатов Хурала Бурятии поможет нуждающимся
Общество, 11.04.2020
На постоянной основе в республиканском парламенте работают на сегодня 15 депутатов
В Бурятии ищут 70-летнюю пенсионерку
В Бурятии ищут 70-летнюю пенсионерку
Общество, 11.04.2020
Она ушла из дома 9 апреля
В Бурятии потушили два лесных пожара
В Бурятии потушили два лесных пожара
Общество, 11.04.2020
Сейчас продолжается тушение двух очагов в Джидинском районе
В Бурятии ожидается снижение объёма платных услуг в сфере туризма на 2,6 млрд
В Бурятии ожидается снижение объёма платных услуг в сфере туризма на 2,6 млрд
Общество, 11.04.2020
Отмена крупных мероприятий на 70% снизило загрузку гостиниц и отелей в регионе
В Улан-Удэ днём до +22 градусов
В Улан-Удэ днём до +22 градусов
Общество, 11.04.2020
По данным Бурятского гидрометцентра, 11 апреля по республике переменная облачность, преимущественно без осадков
В Бурятии предприятия захламили погрузочные площадки
В Бурятии предприятия захламили погрузочные площадки
Общество, 10.04.2020
Организации привлекли к административной ответственности

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^