На федеральном телеканале рассказали о бурятском чае

Иммуностимулирующие чаи и травяные добавки являются отличным аналогом лимонам и имбирю, говорится в сюжете



Накануне на телеканале «Россия» в утреннем выпуске новостей рассказали о бурятском чае.



«Как укрепить иммунитет без помощи чеснока, лимона и имбиря придумали в Бурятии. В последнее время эти продукты покупатели буквально сметают с прилавков магазинов. Местные производители уверяют - противостоять опасным инфекциям можно с помощью антисептического чая и редких трав. Некоторые рецепты существуют не одно столетие», рассказала ведущая программы новостей.



В сюжете говорится о том, что в Бурятии с коронавирусом борется народная медицина, в ход идут всевозможные дикорастущие ингредиенты с берегов Байкала: кедровые шишки, орехи, мёд и, разумеется, лечебные травы. Фасовочный цех работает на полную мощность. Иммуностимулирующие чаи и травяные добавки, собранные в республике, являются отличным аналогом резко подорожавшим лимонам и корню имбиря.



- Привлекаем местных жителей, конечно, в помощь, собираем и дальше соблюдаем все рецепты, то есть ферментируем. Они, в том числе обладают антисептическим действием, помогают быть здоровым и защититься от любых вирусов, - рассказал Александр Разживин, директор фабрики натуральной экопродукции.



Дальше здесь сообщается, что улан-удэнские предприниматели готовят массу купажированных составов и травяных сборов, в основе которых лежит антибактериальный общеукрепляющий и иммунноповыщающий эффект



Технологии производства известны с 17 века. Тогда иван-чай называли богатырским, утверждает корреспондент «Вестей».



- Наша армия была очень сильной, солдаты практически не болели, благодаря тому, что все напитки, которые они пили, были на основе именно иван-чая, - отметила Анна Разживина, директор по развитию фабрики натуральной экопродукции.



Журналист добавляет, что пока предприятие производит 5 тонн готовых изделий в год. Но оно может и больше: ресурс не ограничен.



- У нас более 40 предприятий занимаются закупом и переработкой дикорастущей продукции, в том числе и трав, - сообщила Татьяна Полозова, начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности минсельхозпрода Бурятии.



