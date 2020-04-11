Улан-удэнцы, сжигавшие на участках мусор и траву, получили штрафы

Общество, Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии

В республике действует особый противопожарный режим



Для снижения риска возникновения пожаров в жилом секторе в Бурятии усилены профилактические мероприятия. Ежедневно, включая выходные, инспекторы пожарного надзора проводят рейды. Организовано 62 поста силами противопожарной службы Бурятии.



- Нашей основной задачей является доведение информации до населения о том, что запрещено жечь сухую траву и мусор, разводить костры, а также предупредить о возможных последствиях, – сказал заместитель начальника отдела административной практики и дознания УНДПР ГУ МЧС России по республике Александр Крипиневич.



Так, сегодня сотрудниками проведён рейд в микрорайоне Вагжанова в Советском районе Улан-Удэ. В ходе него жители района, сжигавшие на своих участках мусор и траву, получили штрафы. Кроме того, взяты на особый контроль проблемные участки, заросшие прошлогодней травой. Нерадивым владельцам вынесены предупреждения об уборке территории и вывоза мусора, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.



6 апреля на территории республики введён особый противопожарный режим. Режим введён во всех муниципальных образованиях Бурятии, кроме Баунтовского, Курумканского, Муйского, Северо-Байкальского районов и города Северобайкальск.



Стоит отметить, с момента введения этого режима ужесточаются административные санкции за нарушение требований правил противопожарного режима. Штраф на граждан составит до четырёх тысяч рублей, на должностных лиц – до тридцати тысяч рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица – до 40 тысяч рублей, на юридических лиц – до 400 тысяч рублей.



