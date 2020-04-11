В Улан-Удэ индекс самоизоляции составил 4 балла из 5: фоторепортаж



По данным сервиса «Яндекс» на 17.00 11 апреля, в столице Бурятии индекс самоизоляции составил 4 балла из пяти. Это говорит о том, что на улицах города «почти никого нет».



У соседей баллы ниже. Индекс самоизоляции на это же время в Иркутске составил 3,6 балла, в Чите – также 3,6 балла, что означает «большинство людей дома».



Напомним, компания «Яндекс» запустила новый сервис «Индекс самоизоляции», который подсчитывает уровень изоляции населения в разных городах страны, используя обезличенные данные из приложений.



При расчёте значения индекса специалисты компании сравнивают уровень городской активности в текущий момент и в обычный день до начала распространения в стране коронавирусной инфекции COVID-19. И если уровень такой же, как в час пик обычного буднего дня, — значит, уровень самоизоляции низкий, 0 баллов. Если в городе тихо, как ночью, — это 5 баллов.



Как отмечают в компании, чем выше балл, тем сложнее вирусу распространяться.

