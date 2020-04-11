Сейчас решается, что необходимо приобрести для медучреждений на эти средства
Благотворитель пожертвовал республике 1,5 млн рублей на борьбу с коронавирусом. Об этом сообщила на своей странице в Facebook руководитель фонда «Здоровье Бурятии» Светлана Будашкаева.
- Друзья, у меня есть очень хорошая новость. Вчера утром я получила сообщение от нашего уважаемого благотворителя, руководителя группы компаний ООО «МК20» Козлова Станислава Валерьевича о том, что он принял решение помочь Бурятии в тяжёлый период пандемии и перечислить 1,5 миллиона рублей для нужд медицины республики на борьбу с новым коронавирусом, - написала она в соцсети.
Также Светлана Будашкаева добавила, что ещё 500 тысяч им выделены для нужд фонда «Здоровье Бурятии».
- Вечером средства были перечислены. С министром здравоохранения Евгенией Лудуповой обсуждаем, что необходимо приобрести на эти средства для медицинских учреждений. Выражаю огромную благодарность Станиславу Валерьевичу за его внимание к Бурятии, за помощь, за поддержку фонда, - поблагодарила руководитель фонда.
Бизнесмен пожертвовал 1,5 млн Бурятии на борьбу с коронавирусом
Общество, Фото:
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