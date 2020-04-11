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В Бурятию поступила очередная партия тест-систем на коронавирус

В Бурятию поступила очередная партия тест-систем на коронавирус
Общество, 
Тест-системы распределены между лабораториями

Сегодня поступило 30 тест-систем для исследований на новую коронавирусную инфекцию, рассчитанные на 3000 исследований. Вчера, 10 апреля, поступило 60 тест-систем на 6000 исследований.

- Все тест-системы распределены между лабораториями, которые проводят исследования. Сегодня они проводятся на базе лабораторий ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия», ГБУЗ «Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер им. Г.Д. Дугаровой», ГАУЗ «РКБ им. Н.А. Семашко», ГБУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница», ГБУЗ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД», ГАУЗ «Республиканский кожно-венерологический диспансер», - сообщили в республиканском оперативном штабе. 



На COVID-19 обследуются лица с респираторными симптомами:

- лица старше 65 лет;
- из учреждений с постоянным проживанием;
- прибывшие в республику.

Также обследуются контактные лица с больными COVID-19, лица с диагнозом «внебольничная пневмония».

Всего на 11 апреля лабораторно обследованы почти 12 тысяч человек, проведено более 13,5 тысяч исследований.

Тест-системы поставляются бесплатно из научного центра «Вектор» в Новосибирске.

коронавирус лаборатория
 
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