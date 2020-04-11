Часть депутатов Хурала Бурятии поможет нуждающимся

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

На постоянной основе в республиканском парламенте работают на сегодня 15 депутатов



Депутаты Народного Хурала, работающие на постоянной основе, приняли решение перечислить часть своей зарплаты тем, кто из-за коронавируса оказался сегодня в сложной жизненной ситуации: пожилым и маломобильным гражданам, многодетным семьям. Об этом сообщил председатель регионального парламента Владимир Павлов.



- Напомним, что на постоянной профессиональной основе в республиканском парламенте работают сегодня 15 народных избранников, - отметили в пресс-службе Хурала.





