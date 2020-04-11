 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 Апреля

10 Апреля

Популярное

В Бурятии ищут 70-летнюю пенсионерку

В Бурятии ищут 70-летнюю пенсионерку
Общество, 
Она ушла из дома 9 апреля

Сотрудниками полиции разыскивается 70-летняя Людмила Халзагарова, которая 9 апреля ушла из дома по улице Ключевская, до настоящего времени её местонахождение не известно.

Приметы: азиатской внешности, на вид 65 лет, среднего телосложения, рост 155 см, волосы коричневого оттенка с проседью, глаза карие.

Была одета: пальто серого цвета, платье, сапоги чёрного цвета.

При себе имела: сумку серого цвета, банковскую карту, деньги - 700 рублей.

При наличии какой-либо информации о пропавшей либо её местонахождении жителей просят незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 89644069602, 89245559755, 8(3012)43-02-02, 8(3012)29-56-72, 102, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии. 
розыск
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Депутаты Хурала Бурятии перечислят часть своей зарплаты нуждающимся
Депутаты Хурала Бурятии перечислят часть своей зарплаты нуждающимся
Общество, 11.04.2020
На постоянной основе в республиканском парламенте работают на сегодня 15 депутатов
В Бурятии ищут 70-летнюю пенсионерку
В Бурятии ищут 70-летнюю пенсионерку
Общество, 11.04.2020
Она ушла из дома 9 апреля
В Бурятии потушили два лесных пожара
В Бурятии потушили два лесных пожара
Общество, 11.04.2020
Сейчас продолжается тушение двух очагов в Джидинском районе
В Бурятии ожидается снижение объёма платных услуг в сфере туризма на 2,6 млрд
В Бурятии ожидается снижение объёма платных услуг в сфере туризма на 2,6 млрд
Общество, 11.04.2020
Отмена крупных мероприятий на 70% снизило загрузку гостиниц и отелей в регионе
В Улан-Удэ днём до +22 градусов
В Улан-Удэ днём до +22 градусов
Общество, 11.04.2020
По данным Бурятского гидрометцентра, 11 апреля по республике переменная облачность, преимущественно без осадков
В Бурятии предприятия захламили погрузочные площадки
В Бурятии предприятия захламили погрузочные площадки
Общество, 10.04.2020
Организации привлекли к административной ответственности
На центральных улицах Иркутска моют и меняют ограждения
На центральных улицах Иркутска моют и меняют ограждения
Общество, 10.04.2020
Дезинфицирующими средствами обрабатываются остановочные пункты, лавочки, территории общественных пространств
В учреждениях соцзащиты Бурятии больных коронавирусом нет
В учреждениях соцзащиты Бурятии больных коронавирусом нет
Общество, 10.04.2020
В организациях проводится ежедневный мониторинг состояния здоровья
107 квартир приобретут для медработников Забайкалья
107 квартир приобретут для медработников Забайкалья
Общество, 10.04.2020
Жильё для медиков приобретается за счёт единой дальневосточной субсидии
Цирк Бурятии отметит 20-летний юбилей
Цирк Бурятии отметит 20-летний юбилей
Общество, 10.04.2020
Народный артист Бурятии Буянто Цыренов вспомнил о том, как проходили первые гастроли в Агинске
В Бурятии коров обследовали на бруцеллёз
В Бурятии коров обследовали на бруцеллёз
Общество, 10.04.2020
В Кяхтинском районе больных бруцеллёзом коров нет
В Иркутской области режим самоизоляции продлили до 19 апреля
Общество, 10.04.2020
В регионе постепенно увеличивается число больных коронавирусом

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^