В Бурятии ищут 70-летнюю пенсионерку

Она ушла из дома 9 апреля
Сотрудниками полиции разыскивается 70-летняя Людмила Халзагарова, которая 9 апреля ушла из дома по улице Ключевская, до настоящего времени её местонахождение не известно.
Приметы: азиатской внешности, на вид 65 лет, среднего телосложения, рост 155 см, волосы коричневого оттенка с проседью, глаза карие.
Была одета: пальто серого цвета, платье, сапоги чёрного цвета.
При себе имела: сумку серого цвета, банковскую карту, деньги - 700 рублей.
При наличии какой-либо информации о пропавшей либо её местонахождении жителей просят незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 89644069602, 89245559755, 8(3012)43-02-02, 8(3012)29-56-72, 102, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
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