В Бурятии ищут 70-летнюю пенсионерку

Она ушла из дома 9 апреля



Сотрудниками полиции разыскивается 70-летняя Людмила Халзагарова, которая 9 апреля ушла из дома по улице Ключевская, до настоящего времени её местонахождение не известно.



Приметы: азиатской внешности, на вид 65 лет, среднего телосложения, рост 155 см, волосы коричневого оттенка с проседью, глаза карие.



Была одета: пальто серого цвета, платье, сапоги чёрного цвета.



При себе имела: сумку серого цвета, банковскую карту, деньги - 700 рублей.



При наличии какой-либо информации о пропавшей либо её местонахождении жителей просят незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 89644069602, 89245559755, 8(3012)43-02-02, 8(3012)29-56-72, 102, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

