 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 Апреля

10 Апреля

Популярное

В Бурятии потушили два лесных пожара

В Бурятии потушили два лесных пожара
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Сейчас продолжается тушение двух очагов в Джидинском районе

За последние сутки проводились работы по тушению 4 лесных пожаров в Джидинском и Заиграевском районах и дотушиванию локализованного очага возгорания в Прибайкальском районе. Лесные пожары возникли из-за неосторожного обращения с огнём. На тушении работало 155 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых. Задействовано 29 единиц лесопожарной техники.

Два лесных пожара в Прибайкальском и Заиграевском районах ликвидированы.

На утро 11 апреля продолжается тушение двух очагов возгорания в Джидинском районе на общей площади 12 га и дотушивание локализованного очага в Заиграевском районе. Всего на тушении работает 144 человека, задействовано 23 единицы лесопожарной техники.

Республиканское агентство лесного хозяйства напоминает: в лесах Бурятии введён особый противопожарный режим.

Во время действия особого противопожарного режима запрещено разведение костров на землях всех категорий, за пределами специально предусмотренных мест массового посещения граждан.

Также категорически запрещено выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ в границах сельских и городских поселений, городских округов, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, на предприятиях, на землях всех категорий - за исключением работ, проводимых специализированными организациями в целях предупреждения лесных пожаров.

Жителей просят сообщать о пожарах на горячую линию лесной охраны 20-44-44, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства. 
лесные пожары
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии ожидается снижение объёма платных услуг в сфере туризма на 2,6 млрд
В Бурятии ожидается снижение объёма платных услуг в сфере туризма на 2,6 млрд
Общество, 11.04.2020
Отмена крупных мероприятий на 70% снизило загрузку гостиниц и отелей в регионе
В Улан-Удэ днём до +22 градусов
В Улан-Удэ днём до +22 градусов
Общество, 11.04.2020
По данным Бурятского гидрометцентра, 11 апреля по республике переменная облачность, преимущественно без осадков
В Бурятии предприятия захламили погрузочные площадки
В Бурятии предприятия захламили погрузочные площадки
Общество, 10.04.2020
Организации привлекли к административной ответственности
На центральных улицах Иркутска моют и меняют ограждения
На центральных улицах Иркутска моют и меняют ограждения
Общество, 10.04.2020
Дезинфицирующими средствами обрабатываются остановочные пункты, лавочки, территории общественных пространств
В учреждениях соцзащиты Бурятии больных коронавирусом нет
В учреждениях соцзащиты Бурятии больных коронавирусом нет
Общество, 10.04.2020
В организациях проводится ежедневный мониторинг состояния здоровья
107 квартир приобретут для медработников Забайкалья
107 квартир приобретут для медработников Забайкалья
Общество, 10.04.2020
Жильё для медиков приобретается за счёт единой дальневосточной субсидии
Цирк Бурятии отметит 20-летний юбилей
Цирк Бурятии отметит 20-летний юбилей
Общество, 10.04.2020
Народный артист Бурятии Буянто Цыренов вспомнил о том, как проходили первые гастроли в Агинске
В Бурятии коров обследовали на бруцеллёз
В Бурятии коров обследовали на бруцеллёз
Общество, 10.04.2020
В Кяхтинском районе больных бруцеллёзом коров нет
В Иркутской области режим самоизоляции продлили до 19 апреля
Общество, 10.04.2020
В регионе постепенно увеличивается число больных коронавирусом
Военные Бурятии обрабатывают дома в Сосновом Бору
Военные Бурятии обрабатывают дома в Сосновом Бору
Общество, 10.04.2020
Дезинфекция будет проводиться ежедневно
Ещё одну больницу в Забайкалье перепрофилируют под моностационар
Общество, 10.04.2020
В регионе действует режим повышенной готовности
В Бурятии врачебно-физкультурный диспансер пришёл на помощь поликлинике
В Бурятии врачебно-физкультурный диспансер пришёл на помощь поликлинике
Общество, 10.04.2020
Медики в Улан-Удэ показывают замечательный пример взаимовыручки во время пандемии

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^