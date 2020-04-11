В Бурятии потушили два лесных пожара

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Сейчас продолжается тушение двух очагов в Джидинском районе



За последние сутки проводились работы по тушению 4 лесных пожаров в Джидинском и Заиграевском районах и дотушиванию локализованного очага возгорания в Прибайкальском районе. Лесные пожары возникли из-за неосторожного обращения с огнём. На тушении работало 155 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых. Задействовано 29 единиц лесопожарной техники.



Два лесных пожара в Прибайкальском и Заиграевском районах ликвидированы.



На утро 11 апреля продолжается тушение двух очагов возгорания в Джидинском районе на общей площади 12 га и дотушивание локализованного очага в Заиграевском районе. Всего на тушении работает 144 человека, задействовано 23 единицы лесопожарной техники.



Республиканское агентство лесного хозяйства напоминает: в лесах Бурятии введён особый противопожарный режим.



Во время действия особого противопожарного режима запрещено разведение костров на землях всех категорий, за пределами специально предусмотренных мест массового посещения граждан.



Также категорически запрещено выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ в границах сельских и городских поселений, городских округов, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, на предприятиях, на землях всех категорий - за исключением работ, проводимых специализированными организациями в целях предупреждения лесных пожаров.



Жителей просят сообщать о пожарах на горячую линию лесной охраны 20-44-44, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

