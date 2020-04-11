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В Бурятии ожидается снижение объёма платных услуг в сфере туризма на 2,6 млрд

В Бурятии ожидается снижение объёма платных услуг в сфере туризма на 2,6 млрд
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Отмена крупных мероприятий на 70% снизило загрузку гостиниц и отелей в регионе

Правительством России туризм признан одной из сфер экономической деятельности, а именно гостиницы, туристские и санаторно-курортные организации, для оказания первоочередной адресной поддержки.

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции с февраля в Бурятии наблюдается резкое снижение въездного турпотока из-за массовой отмены бронирования туров в основном из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе из Китая, Южной Кореи, Монголии и Японии. Также отменено большое количество детских поездок.

- Были отменены крупные деловые, спортивные, культурные и событийные мероприятия, как в городе Улан-Удэ, так и в районах республики, что более чем на 70% снизило загрузку для гостиниц и отелей, - сообщили в пресс-службе минтуризма региона.

В целом за 2020 год ожидается снижение объёма платных услуг в сфере туризма на 2,6 млрд. рублей, а это практически 80% от уровня 2019 года.

Правительством Бурятии разработаны меры, направленные на оказание поддержки субъектам малого предпринимательства туристской сферы из республиканского бюджета за счёт средств министерства туризма региона:

- по арендной плате помещений, используемых для оказания услуг, до 80%, но не более 400 рублей за 1 кв. м за период с 1 марта по 1 сентября 2020 года для туроператоров и турагентов республики;

- по компенсации затрат за пользование коммунальными услугами для гостиниц.

Прорабатывается ряд иных мер поддержки турорганизаций, в том числе предоставление субсидий на: 

- обучение сотрудников организаций (повышение квалификации, онлайн-семинары, курсы);

- оплату коммунальных услуг (электро и теплоэнергия, холодная вода, для гостиниц и иных средств размещения, функционирующих круглогодично);

- оплату договора страхования гражданской ответственности за неисполнение обязательств по договору о реализации туристского продукта;

- оплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях, до 4% годовых (для крупных налогоплательщиков и инвесторов отрасли).

Также внесены предложения по предоставлению налоговых каникул для организаций туристской отрасли, по освобождению на 2020 год от уплаты налога на имущество организаций, земельного налога, от платы за пользование лесными участками, предоставленных для туристско-рекреационных целей, по снижению на 2020 год налоговых ставок по упрощенной системе налогообложения - с объектом «доходы» до 1% и с объектом «доходы за вычетом расходов» до 5%. и т.д.

Будет активно оказываться поддержка в рамках действующих механизмов. 

И в ближайшее время будет объявлен конкурс грантов на поддержку по 4 направлениям, что позволит помочь компаниям реализовать проекты.

Более подробную информацию можно получить в министерстве туризма Бурятии, тел. (3012) 212714.
туризм
 
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