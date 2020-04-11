Театр «Байкал» проведёт YouTube-концерт «Unplugged»

Концерт пройдёт 12 апреля



Театр «Байкал» приглашает зрителей на YouTube-концерт «Unplugged».



- «Unplugged» – это проект для тех, кто любит музыку, ценит качество и объём живого звука. «Unplugged» – это минимум электричества, звуковых эффектов и подзвучки, - отмечают в театре.



В программе концерта - каверы на известные песни, саундтреки из любимых фильмов, бессмертная классика, музыка народов мира в необычном звучании бурятских народных инструментов. Музыканты Национального оркестра Бурятии предстанут не только в непривычном амплуа - в составе дуэтов, трио, квартетов, но и синтезируют различные инструменты, создавая интересное звучание привычных мелодий.



Трансляция концерта начнётся 12 апреля в 12:00 на YouTube-канале театра и будет доступна в течение суток. Следующие концерты театра будут выходить в YouTube каждый четверг и воскресенье.



Возрастное ограничение – 6+.

