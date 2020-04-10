В регионе постепенно увеличивается число больных коронавирусом
В Иркутской области режим самоизоляции продлили до 19 апреля. Такое решение принято на заседании оперативного штаба.
В Иркутской области режим самоизоляции сначала был введён с 31 марта по 5 апреля, а затем его продлевали до 12 апреля.
Сейчас в Иркутской области число случаев заражения коронавирусом выросло до 22. За весь период эпидемии в регионе скончались от коронавирусной инфекции два человек. С подозрением на заболевание в медучреждениях находятся 20 человек.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии зарегистрирован 61 случай заражения коронавирусом. Одна пациентка скончалась,12 пациентов уже выписались в связи с выздоровлением, лечение проходят 47 человек.
В Иркутской области режим самоизоляции продлили до 19 апреля
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Буддийская Сангха просит верующих оставаться дома
На грунтовых дорогах проведут грейдирование
Национальный музей представил экспозиции, которые проходили в разное время
Медики в Улан-Удэ показывают замечательный пример взаимовыручки во время пандемии
Опустел постамент памятника маршалу Рокоссовскому
Постановка создана в 2015 году ко Дню памяти жертв политических репрессий
Дети призвали сверстников повторить правила
Военкоматы обеспечили дезинфекторами, облучателями и термометрами
Для решения вопросов создана рабочая группа
Инициатива реализуется в рамках акции #МыВместе
Сегодня Анатолию Андрееву исполнилось бы 79 лет
Также обработку проходят автобусы и троллейбусы
За сутки выявлено почти две тысячи новых случаев
Медики консультируются с коллегами из Москвы
Его запустил балетмейстер театра «Байкал» Арсалан Санданов