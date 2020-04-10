Дезинфекция будет проводиться ежедневно
Специальную обработку жилых многоэтажных домов, расположенных в военном городке Сосновый Бор, провели подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ).
Сводный отряд провёл обеззараживание придомовой территории, подъездов жилых домов, дороги общего пользования и других значимых объектов.
Кроме того, при въезде на территорию городка, военнослужащие специальным дезинфицирующим раствором обрабатывают гражданские машины.
В составе сводного отряда, который проводит специальную обработку, входят около 30 военнослужащих подразделений РХБ защиты, новейшие специальные машины АРС-14КМ, средства индивидуальной защиты.
Мероприятия по специальной обработке в Улан-Удэ силами подразделений военнослужащих будут проводиться ежедневно, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Военные Бурятии обрабатывают дома в Сосновом Бору
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Буддийская Сангха просит верующих оставаться дома
На грунтовых дорогах проведут грейдирование
Национальный музей представил экспозиции, которые проходили в разное время
Медики в Улан-Удэ показывают замечательный пример взаимовыручки во время пандемии
Опустел постамент памятника маршалу Рокоссовскому
Постановка создана в 2015 году ко Дню памяти жертв политических репрессий
Дети призвали сверстников повторить правила
Военкоматы обеспечили дезинфекторами, облучателями и термометрами
Для решения вопросов создана рабочая группа
Инициатива реализуется в рамках акции #МыВместе
Сегодня Анатолию Андрееву исполнилось бы 79 лет
Также обработку проходят автобусы и троллейбусы
За сутки выявлено почти две тысячи новых случаев
Медики консультируются с коллегами из Москвы
Его запустил балетмейстер театра «Байкал» Арсалан Санданов