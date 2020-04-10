Военные Бурятии обрабатывают дома в Сосновом Бору

Дезинфекция будет проводиться ежедневно



Специальную обработку жилых многоэтажных домов, расположенных в военном городке Сосновый Бор, провели подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ).



Сводный отряд провёл обеззараживание придомовой территории, подъездов жилых домов, дороги общего пользования и других значимых объектов.



Кроме того, при въезде на территорию городка, военнослужащие специальным дезинфицирующим раствором обрабатывают гражданские машины.



В составе сводного отряда, который проводит специальную обработку, входят около 30 военнослужащих подразделений РХБ защиты, новейшие специальные машины АРС-14КМ, средства индивидуальной защиты.



Мероприятия по специальной обработке в Улан-Удэ силами подразделений военнослужащих будут проводиться ежедневно, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

