В регионе действует режим повышенной готовности
В связи с введённым в Забайкальском крае режимом повышенной готовности из-за высокого риска распространения коронавирусной инфекции в районах будут развёрнуты шесть моностационаров на базе Чернышевской, Нерчинской, Борзинской, Краснокаменсокой, Могойтуйской, Петровск-Забайкальской районных больницах. Общей сложностью — 530 коек.
До конца этой недели все необходимые организационные решения для перепрофилирования больницы под моностационар в Борзинской ЦРБ будут завершены. В случае распространения инфекции в больнице будут получать лечение больные с пневмонией средней и тяжёлой степени течения заболевания из восьми близлежащих районов. Примерный охват - до ста восьмидесяти тысяч человек, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
- Коечный фонд моностационара составит сто двадцать койко-мест. Новые аппараты искусственного дыхания сейчас уже сосредоточены в отделении реанимации. Кроме того, сегодня на завершающей стадии подготовки так называемый шлюз, по которому медицинский персонал будет проходить в отделения с больными. Здесь специалисты будут получать спецодежду, переодеваться и выходить в зону предполагаемых инфекционных болезней уже во всеоружии, - отметил главный врач Борзинской ЦРБ Дугоржап Доржиев.
Уже к концу недели в медицинской организации будет максимальная изолированность помещений. Пациентов, которые находятся на завершающей стадии лечения, переведут в краевую больницу № 4 города Краснокаменск.
В Чите городская клиническая больница №1 уже перепрофилирована под моностационар. С 19 марта в Забайкальском крае введён режим повышенной готовности.
Сейчас в больницах Забайкальского края находятся три человека с подтверждённым диагнозом, десять с подозрением на наличие инфекции. В их числе – мать с ребёнком из Владивостока, а также мужчина, недавно вернувшийся из Москвы.
Ещё одну больницу в Забайкалье перепрофилируют под моностационар
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