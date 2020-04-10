Национальный музей представил экспозиции, которые проходили в разное время
Национальный музей Бурятия представил свою коллекцию 3D-туров (0+) на сайте http://muzeyrb.ru/tur3d/
- Эта коллекция собиралась на протяжении многих лет, пополняясь с каждой новой выставкой. Каждая из этих выставок была уникальна, поскольку собиралась зачастую из экспонатов музеев других регионов. Многие из этих выставок уже нельзя увидеть в режиме оффлайн, однако мы сохранили их для вас в виде 3D-туров, - сообщили в пресс-службе республиканского минкультуры.
В режиме онлайн можно увидеть такие выставки, как «Сокровища буддийского искусства. Новые грани», «Серебряные небеса», «Мистерия», «Свет веры православной», «Тайны Селенгинского острога» и многие другие.
Жителям Бурятии предлагают виртуально посетить музей
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