Постамент в центре Улан-Удэ будет пустым почти три недели

Опустел постамент памятника маршалу Рокоссовскому
Постамент памятника маршалу Советского Союза Константину Рокоссовскому в Улан-Удэ облицуют гранитным камнем. На облицовку уйдёт более 40 блоков гранита, сообщили в пресс-службе мэрии.
Ремонтные работы завершатся до 30 апреля.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно памятник демонтировали в связи с ремонтными работами
.
Скульптурная композиция была установлена в декабре 2019 года
. В связи с низкими температурами воздуха постамент был облицован временными керамогранитными плитами.
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