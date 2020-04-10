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Постамент в центре Улан-Удэ будет пустым почти три недели

Постамент в центре Улан-Удэ будет пустым почти три недели
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Опустел постамент памятника маршалу Рокоссовскому

Постамент памятника маршалу Советского Союза Константину Рокоссовскому в Улан-Удэ облицуют гранитным камнем. На облицовку уйдёт более 40 блоков гранита, сообщили в пресс-службе мэрии.

Ремонтные работы завершатся до 30 апреля. 



Как сообщал «Байкал-Daily», недавно памятник демонтировали в связи с ремонтными работами.

Скульптурная композиция была установлена в декабре 2019 года. В связи с низкими температурами воздуха постамент был облицован временными керамогранитными плитами.
памятник ремонтные работы
 
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