Жители Бурятии увидят спектакль «DEJAVU» онлайн

Постановка создана в 2015 году ко Дню памяти жертв политических репрессий
На YouTube-канале Русского драматического театра имени Бестужева 15 апреля с 16:00 можно будет посмотреть запись документального спектакля Сергея Левицкого «DEJAVU» (12+), основанного на подлинных документах, воспоминаниях жертв политических репрессий.
– По ряду причин мы не можем опубликовать записи наших спектаклей. Это связано с авторскими правами и нашей позицией, что театр – это живая коммуникация. Но мы решили порадовать своих зрителей и покажем спектакль «DEJAVU», над текстом которого работали наши артисты, они собирали материал: письма, воспоминания, архивные документы, встречались с репрессированными и их потомками, записывали вербатимы, – говорит художественный руководитель театра Сергей Левицкий.
«DEJAVU» – это спектакль, который не имеет традиционных завязки, развития и кульминации. Он был поставлен в 2015 году ко Дню памяти жертв политических репрессий. Тогда это был новый формат для Русского драматического театра – особый документальный жанр, основанный на подлинных текстах, интервью и судьбах реальных людей.
Это спектакль, где звучат живые голоса участников Большого террора, их потомков и наших современников. Это монологи жертв и палачей, доносчиков и обвиняемых. Режиссёр Сергей Левицкий предлагает честный, жёсткий и открытый разговор о том, что было и что не стоит забывать.
Спектакль «DEJAVU» вошёл в лонг-лист 2017 года российского национального театрального фестиваля «Золотая маска», сообщает пресс-служба театра.
Возрастное ограничение – 12+
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Общество, Фото:
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