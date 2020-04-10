Юные жители Бурятии поддержали челлендж #СидимДомаСПДД

Дети призвали сверстников повторить правила



Юные жители Прибайкальского района Бурятии поддержали челлендж в социальных сетях #СидимДомаСПДД. Дети призвали находящихся дома сверстников провести время с пользой и повторить правила дорожной безопасности.



Родители детсадовцев и школьников поделились фотографиями своих детей, изучающих основы безопасного поведения на дороге. Используя настольное лото, пазлы, развивающие игры, дидактические пособия и мультфильмы, юные участники дорожного движения закрепили знания правил дорожной безопасности.



Сотрудники ГИБДД поддержали инициативу детей и поблагодарили их за ответственное отношение к вопросу соблюдения ПДД.

