Дети призвали сверстников повторить правила
Юные жители Прибайкальского района Бурятии поддержали челлендж в социальных сетях #СидимДомаСПДД. Дети призвали находящихся дома сверстников провести время с пользой и повторить правила дорожной безопасности.
Родители детсадовцев и школьников поделились фотографиями своих детей, изучающих основы безопасного поведения на дороге. Используя настольное лото, пазлы, развивающие игры, дидактические пособия и мультфильмы, юные участники дорожного движения закрепили знания правил дорожной безопасности.
Сотрудники ГИБДД поддержали инициативу детей и поблагодарили их за ответственное отношение к вопросу соблюдения ПДД.
Юные жители Бурятии поддержали челлендж #СидимДомаСПДД
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Дети призвали сверстников повторить правила
Военкоматы обеспечили дезинфекторами, облучателями и термометрами
Для решения вопросов создана рабочая группа
Инициатива реализуется в рамках акции #МыВместе
Сегодня Анатолию Андрееву исполнилось бы 70 лет
Также обработку проходят автобусы и троллейбусы
Медики в Улан-Удэ показывают замечательный пример взаимовыручки во время пандемии
За сутки выявлено почти две тысячи новых случаев
Медики консультируются с коллегами из Москвы
Его запустил балетмейстер театра «Байкал» Арсалан Санданов
Кабанский район снял ограничения для движения транспорта
В нём участвуют все работники сельского хозяйства
Мера направлена на предотвращение распространения коронавирусной инфекции
Размер ежемесячной выплаты составляет 12 065 рублей
В уникальный перечень вошли дзерен, манул, тарбаган и 45 видов птиц