В Бурятии предприятия захламили погрузочные площадки

Организации привлекли к административной ответственности



В Бурятии госинспектор управления Россельхознадзора при отборе проб лесоматериалов, принадлежащих ООО «НТМ» (Джидинский район), ООО «Фора» (г. Улан-Удэ) и ООО «Рост» (г. Улан-Удэ) выявил нарушение законодательства в сфере карантина растений.



Организации захламили территории погрузочно–разгрузочных площадок порубочными остатками, что может стать причиной распространения карантинных вредных организмов.



- В отношении должностных лиц предприятий возбуждены дела об административном правонарушении по ст. 10.3 КоАП РФ. Выданы предписания об устранении нарушений правил и норм обеспечения карантина растений в установленные сроки, наложены штрафы, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.





