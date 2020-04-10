Организации привлекли к административной ответственности
В Бурятии госинспектор управления Россельхознадзора при отборе проб лесоматериалов, принадлежащих ООО «НТМ» (Джидинский район), ООО «Фора» (г. Улан-Удэ) и ООО «Рост» (г. Улан-Удэ) выявил нарушение законодательства в сфере карантина растений.
Организации захламили территории погрузочно–разгрузочных площадок порубочными остатками, что может стать причиной распространения карантинных вредных организмов.
- В отношении должностных лиц предприятий возбуждены дела об административном правонарушении по ст. 10.3 КоАП РФ. Выданы предписания об устранении нарушений правил и норм обеспечения карантина растений в установленные сроки, наложены штрафы, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
В Бурятии предприятия захламили погрузочные площадки
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Организации привлекли к административной ответственности
Дезинфицирующими средствами обрабатываются остановочные пункты, лавочки, территории общественных пространств
В организациях проводится ежедневный мониторинг состояния здоровья
Жильё для медиков приобретается за счёт единой дальневосточной субсидии
Народный артист Бурятии Буянто Цыренов вспомнил о том, как проходили первые гастроли в Агинске
В Кяхтинском районе больных бруцеллёзом коров нет
Позже они пытались продать их
В регионе постепенно увеличивается число больных коронавирусом
Дезинфекция будет проводиться ежедневно
В регионе действует режим повышенной готовности
Медики в Улан-Удэ показывают замечательный пример взаимовыручки во время пандемии
Буддийская Сангха просит верующих оставаться дома
На грунтовых дорогах проведут грейдирование
Национальный музей представил экспозиции, которые проходили в разное время
Опустел постамент памятника маршалу Рокоссовскому