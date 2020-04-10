Дезинфицирующими средствами обрабатываются остановочные пункты, лавочки, территории общественных пространств
На центральных улицах Иркутска проведены работы по мойке металлических ограждений, уборке тротуаров и лотков, выполнена замена пешеходных ограждений на улицах Ленина, Горького, Нижняя Набережная. Проведён ямочный ремонт. На территории всего Правобережного округа проводится уборка общественных пространств, территорий, прилегающих к магистралям, санитарная и формовочная обрезка деревьев. Работы выполняются с 1 апреля в рамках месячника по санитарной очистке города благоустройству и озеленению города.
Ведётся ежедневная санитарная очистка более сорока территорий общественных пространств, в том числе скверы имени Кирова, Сигеки Мори, на улицах Канадзавы и Карла Маркса. Поддерживается порядок у мемориала Вечный огонь, у памятников. Совместно с сотрудниками МКУ «Безопасный город» и пожарных частей проведён отжиг территории общей площадью 10 гектаров между микрорайоном Топкинский и Радищевским кладбищем.
- Также в Правобережном округе от мусора и листвы очистили 158 дворовых территорий многоквартирных жилых домов, ежедневно проводят дезинфекцию подъездов около 800 домов. 355 детских и спортивных площадок ограждены сигнальными лентами, чтобы предотвратить доступ на них детей и подростков, - сообщили в мэрии Иркутска.
Подобные мероприятия выполняются для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Также дезинфицирующими средствами обрабатываются остановочные пункты, лавочки, территории общественных пространств. Кроме этого, сотрудники комитета контролируют соблюдение режима самоизоляции граждан, совместно с представителями правоохранительных органов проверяют правомерность осуществления деятельности различных организаций.
На центральных улицах Иркутска моют и меняют ограждения
Общество, Фото:
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