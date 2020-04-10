Военкоматы обеспечили дезинфекторами, облучателями и термометрами
В Бурятии военные комиссариаты переведены на удаленный режим работы. Для того, чтобы максимально сократить посещение призывных пунктов молодыми людьми и их родственниками, уточнять сведения сотрудники военкоматов будут по телефону.
- Однако полностью исключить вызов призывников в комиссариаты не получится. Врачам обязательно необходимо проверить здоровье ребят, по результатам которого некоторые призывники могут быть направлены на дополнительное обследование в медицинские учреждения. С призывниками, претендующими на отсрочку от армии, также необходимо встретиться, чтобы уточнить, насколько законным станет их освобождение от военной службы или ее перенос на более поздний срок, - сообщают в пресс-службе Восточного военного округа.
Поэтому во всех военкоматах приняты дополнительные меры по профилактике распространения вирусных инфекций. Призывные и сборные пункты обеспечены бесконтактными термометрами, бактерицидными облучателями, тест-системами, медицинскими масками, дезинфицирующими средствами. Организовано раздельное посещение военных комиссариатов с использованием запасных выходов.
Помимо этого, усилены режимы проветривания, предусмотрена регулярная дезинфекция помещений и мест общего пользования. Перевозка граждан на призывные и сборные пункты будет осуществляться с использованием автотранспорта, прошедшего специальную дезинфекционную обработку.
В ходе весеннего призыва 2020 года военные комиссариаты и призывные пункты Бурятии планируют призвать и направить на военную службу по призыву более 1 100 граждан. К местам службы первые призывники отправятся не ранее 20 мая.
В Бурятии военкоматы перешли на удалённый режим, однако посещать их придётся
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Дети призвали сверстников повторить правила
Военкоматы обеспечили дезинфекторами, облучателями и термометрами
Для решения вопросов создана рабочая группа
Инициатива реализуется в рамках акции #МыВместе
Сегодня Анатолию Андрееву исполнилось бы 70 лет
Также обработку проходят автобусы и троллейбусы
Медики в Улан-Удэ показывают замечательный пример взаимовыручки во время пандемии
За сутки выявлено почти две тысячи новых случаев
Медики консультируются с коллегами из Москвы
Его запустил балетмейстер театра «Байкал» Арсалан Санданов
Кабанский район снял ограничения для движения транспорта
В нём участвуют все работники сельского хозяйства
Мера направлена на предотвращение распространения коронавирусной инфекции
Размер ежемесячной выплаты составляет 12 065 рублей
В уникальный перечень вошли дзерен, манул, тарбаган и 45 видов птиц