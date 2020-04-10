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В Бурятии военкоматы перешли на удалённый режим, однако посещать их придётся

В Бурятии военкоматы перешли на удалённый режим, однако посещать их придётся
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Военкоматы обеспечили дезинфекторами, облучателями и термометрами

В Бурятии военные комиссариаты переведены на удаленный режим работы. Для того, чтобы максимально сократить посещение призывных пунктов молодыми людьми и их родственниками, уточнять сведения сотрудники военкоматов будут по телефону. 

- Однако полностью исключить вызов призывников в комиссариаты не получится. Врачам обязательно необходимо проверить здоровье ребят, по результатам которого некоторые призывники могут быть направлены на дополнительное обследование в медицинские учреждения. С призывниками, претендующими на отсрочку от армии, также необходимо встретиться, чтобы уточнить, насколько законным станет их освобождение от военной службы или ее перенос на более поздний срок, - сообщают в пресс-службе Восточного военного округа.

Поэтому во всех военкоматах приняты дополнительные меры по профилактике распространения вирусных инфекций. Призывные и сборные пункты обеспечены бесконтактными термометрами, бактерицидными облучателями, тест-системами, медицинскими масками, дезинфицирующими средствами. Организовано раздельное посещение военных комиссариатов с использованием запасных выходов.

Помимо этого, усилены режимы проветривания, предусмотрена регулярная дезинфекция помещений и мест общего пользования. Перевозка граждан на призывные и сборные пункты будет осуществляться с использованием автотранспорта, прошедшего специальную дезинфекционную обработку.

В ходе весеннего призыва 2020 года военные комиссариаты и призывные пункты Бурятии планируют призвать и направить на военную службу по призыву более 1 100 граждан. К местам службы первые призывники отправятся не ранее 20 мая.
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