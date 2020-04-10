Для решения вопросов создана рабочая группа
Жители Северобайкальска массово обращаются к уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой по вопросу доначисления, перерасчёта платы за тепловую энергию в завышенном размере.
- В настоящее время нет достоверной информации, связан ли перерасчет с введением правительством России ограничений в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции. По данной ситуации создана рабочая группа, с участием республиканской службы государственного строительного и жилищного надзора, - сообщили в аппарате уполномоченного.
Жители Северобайкальска, которые считают свои права нарушенными в связи с доначислением платы, могут направлять письменные обращения и жалобы в республиканскую службу государственного строительного и жилищного надзора, а также в администрацию города.
Бурятскому омбудсмену жалуются на завышенные доначисления за отопление
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