Бурятскому омбудсмену жалуются на завышенные доначисления за отопление

Для решения вопросов создана рабочая группа



Жители Северобайкальска массово обращаются к уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой по вопросу доначисления, перерасчёта платы за тепловую энергию в завышенном размере.



- В настоящее время нет достоверной информации, связан ли перерасчет с введением правительством России ограничений в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции. По данной ситуации создана рабочая группа, с участием республиканской службы государственного строительного и жилищного надзора, - сообщили в аппарате уполномоченного.



Жители Северобайкальска, которые считают свои права нарушенными в связи с доначислением платы, могут направлять письменные обращения и жалобы в республиканскую службу государственного строительного и жилищного надзора, а также в администрацию города.

