В учреждениях соцзащиты Бурятии больных коронавирусом нет

В организациях проводится ежедневный мониторинг состояния здоровья



В Бурятии учреждения социального обслуживания пожилых людей, детские центры находятся на карантине. В организациях для пенсионеров проживает 2089 человек, в детских – 551 человек.



В реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями «Светлый» заезды отменены.



Ежедневно проводится мониторинг состояния здоровья людей, проживающих в учреждениях, и персонала. Случаи заболевания коронавирусом отсутствуют.



- В организациях усилены меры по обеспечению санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима, строго выполняются рекомендации по проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий, доведённые Роспотребнадзором. Первостепенные вопросы решаются ежедневно на ведомственном оперативном штабе в оперативном режиме, - сообщили в пресс-службе минсоцзащиты Бурятии.



Министерстве уверили, что для жителей Бурятии, состоящих на надомном социальном обслуживании, социальными работниками оказываются необходимые социальные услуги на постоянной основе, в том числе доставка продуктов, лекарств. 282 социальных работника оказывают социальное обслуживание на дому 2089 пожилым людям.

