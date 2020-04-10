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В учреждениях соцзащиты Бурятии больных коронавирусом нет

В учреждениях соцзащиты Бурятии больных коронавирусом нет
Общество,  Фото:pixabay.com
В организациях проводится ежедневный мониторинг состояния здоровья

В Бурятии учреждения социального обслуживания пожилых людей, детские центры находятся на карантине. В организациях для пенсионеров проживает 2089 человек, в детских – 551 человек.

В реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями «Светлый» заезды отменены.

Ежедневно проводится мониторинг состояния здоровья людей, проживающих в учреждениях, и персонала. Случаи заболевания коронавирусом отсутствуют.

- В организациях усилены меры по обеспечению санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима, строго выполняются рекомендации по проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий, доведённые Роспотребнадзором. Первостепенные вопросы решаются ежедневно на ведомственном оперативном штабе в оперативном режиме, - сообщили в пресс-службе минсоцзащиты Бурятии.

Министерстве уверили, что для жителей Бурятии, состоящих на надомном социальном обслуживании, социальными работниками оказываются необходимые социальные услуги на постоянной основе, в том числе доставка продуктов, лекарств. 282 социальных работника оказывают социальное обслуживание на дому 2089 пожилым людям.
коронавирус минсоцзащиты
 
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