107 квартир приобретут для медработников Забайкалья

Жильё для медиков приобретается за счёт дальневосточной субсидии



В Забайкальском крае продолжается масштабное преобразование сферы здравоохранения. В 2020 году из разных источников, включая национальный проект «Здравоохранение», единую субсидию Дальнего Востока и другие, будет приобретено 505 единиц техники на сумму 956 млн. рублей. Об этом в ходе «Прямого разговора» 9 апреля сообщил губернатор края Александр Осипов.



Кроме того, в районах края продолжится установка ФАПов, ремонт медицинских организаций, приобретение мобильных медицинских комплексов.



- В этом году будут приобретены 33 мобильных медицинских комплекса на базе различных автомобилей, что позволит обслуживать население малонаселённых и отдалённых населённых пунктов в 18 районах. Кроме того, в отдалённых сёлах будут установлены 53 ФАПа. Будут отремонтированы 26 детских поликлиник в 18 районах, - сказал глава края Александр Осипов.



Он добавил, что в 2020-2021 годах для медицинских работников Забайкалья будет приобретено 107 квартир. Жильё для медиков приобретается благодаря единой дальневосточной субсидии, сообщает пресс-служба губернатора Забайкальского края.

