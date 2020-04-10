Жильё для медиков приобретается за счёт дальневосточной субсидии
В Забайкальском крае продолжается масштабное преобразование сферы здравоохранения. В 2020 году из разных источников, включая национальный проект «Здравоохранение», единую субсидию Дальнего Востока и другие, будет приобретено 505 единиц техники на сумму 956 млн. рублей. Об этом в ходе «Прямого разговора» 9 апреля сообщил губернатор края Александр Осипов.
Кроме того, в районах края продолжится установка ФАПов, ремонт медицинских организаций, приобретение мобильных медицинских комплексов.
- В этом году будут приобретены 33 мобильных медицинских комплекса на базе различных автомобилей, что позволит обслуживать население малонаселённых и отдалённых населённых пунктов в 18 районах. Кроме того, в отдалённых сёлах будут установлены 53 ФАПа. Будут отремонтированы 26 детских поликлиник в 18 районах, - сказал глава края Александр Осипов.
Он добавил, что в 2020-2021 годах для медицинских работников Забайкалья будет приобретено 107 квартир. Жильё для медиков приобретается благодаря единой дальневосточной субсидии, сообщает пресс-служба губернатора Забайкальского края.
107 квартир приобретут для медработников Забайкалья
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