Цирк Бурятии отметит 20-летний юбилей

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Народный артист Бурятии Буянто Цыренов вспомнил о том, как проходили первые гастроли в Агинске



В этом году бурятский цирк отметит 20-летний юбилей. Буянто Цыренов, народный артист Бурятии – один из трёх артистов из первого состава цирка, который продолжает выступать на манеже. Когда он начал свою карьеру юноше было 16 лет, сообщает пресс-служба Бурятского государственного цирка.



- Мы были детьми и очень хотели выступать. Не думал тогда, что стану профессиональным артистом и получу столь высокое звание народного артиста. Наши первые гастроли состоялись в Агинске, на родине основателя нашего цирка Майдари Хайдаповича Жапхандаева. Мы целый месяц ездили по округу и нас очень хорошо принимали агинцы, - вспомнил Буянто Цыренов.



До сих пор на манеже исполняется номер из фонда бурятского цирка – силовой жонгляж, где народный артист Бурятии солирует и поражает своей сноровкой и силой бурятского богатыря.



- В те годы, мы сами делали реквизит. Сейчас же у нас появилась новая подкидная доска и другие современные предметы. Расширилась география наших гастролей, трюки стали сложнее, и зрители любят наш цирк. Продолжают радовать публику, можно сказать, ветераны бурятского цирка. Это Александра Алексеева и Баясхалан Ринчинов, заслуженные артисты республики, - рассказал народный артист Бурятии.

