Аграрии Бурятии присоединились к флешмобу #мыдлявасбезвыходных

В нём участвуют все работники сельского хозяйства



Аграрии Бурятии присоединились к всероссийскому флешмобу работников сельского хозяйства #мыдлявасбезвыходных. В нём участвуют те, кто сейчас трудится в полях на посевной, работает на ферме, заботится о животных, производит молоко и мясо, сообщает пресс-служба минсельхозпрода Бурятии.



- Все сельхозпроизводители и труженики села работают для вас без выходных. Оставайтесь дома, и не переживайте – продуктов точно хватит на всех! – говорят участники акции.

