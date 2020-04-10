В нём участвуют все работники сельского хозяйства
Аграрии Бурятии присоединились к всероссийскому флешмобу работников сельского хозяйства #мыдлявасбезвыходных. В нём участвуют те, кто сейчас трудится в полях на посевной, работает на ферме, заботится о животных, производит молоко и мясо, сообщает пресс-служба минсельхозпрода Бурятии.
- Все сельхозпроизводители и труженики села работают для вас без выходных. Оставайтесь дома, и не переживайте – продуктов точно хватит на всех! – говорят участники акции.
Аграрии Бурятии присоединились к флешмобу #мыдлявасбезвыходных
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