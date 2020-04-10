Жителей Бурятии просят воздержаться от въезда в пограничную зону

Мера направлена на предотвращение распространения коронавирусной инфекции



В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) Пограничное управление ФСБ России по Бурятии убедительно просит жителей республики и Иркутской области временно отказаться от въезда (прохода) в пограничную зону до снятия установленных ограничений.



Пограничная зона в Бурятии установлена на территориях Окинского, Тункинского, Закаменского, Джидинского и Кяхтинского районов.



Всего в течение первого квартала 2020 года Пограничным управлением ФСБ России по Бурятии выдано свыше 2200 индивидуальных пропусков и 100 коллективных пропусков в пограничную зону.

