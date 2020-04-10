Мера направлена на предотвращение распространения коронавирусной инфекции
В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) Пограничное управление ФСБ России по Бурятии убедительно просит жителей республики и Иркутской области временно отказаться от въезда (прохода) в пограничную зону до снятия установленных ограничений.
Пограничная зона в Бурятии установлена на территориях Окинского, Тункинского, Закаменского, Джидинского и Кяхтинского районов.
Всего в течение первого квартала 2020 года Пограничным управлением ФСБ России по Бурятии выдано свыше 2200 индивидуальных пропусков и 100 коллективных пропусков в пограничную зону.
Жителей Бурятии просят воздержаться от въезда в пограничную зону
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