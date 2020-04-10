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Более 5 тысяч жителей Бурятии получают ежемесячную выплату на первенца

Более 5 тысяч жителей Бурятии получают ежемесячную выплату на первенца
Общество, 
Размер ежемесячной выплаты составляет 12 065 рублей

В Бурятии ежемесячную денежную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка до достижения ребёнком трёх лет получают 5067 человек. Общая сумма – 78,2 млн. рублей.

В числе получателей семьи, в которых после 1 января 2018 года родился первенец и, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения. В Бурятия он составляет 24 тысяч рублей.

Размер ежемесячной выплаты составляет 12 065 рублей – прожиточный минимум для детей в Бурятии за II квартал 2019 года.

В С 1 апреля по 1 октября 2020 года включительно для граждан, у которых в этот период предусматриваются сроки пересмотра права (т.е. ребенок достиг возраста одного года, полутора лет, двух лет) выплата продляется автоматически без подачи документов.

Если вы не успели подать документы на оформление выплаты или её переоформление до 31 марта 2020 года, то в этом случае вам необходимо подать документы позднее. Для этого следует обратиться в отдел социальной защиты населения по месту жительства уже после периода самоизоляции, сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.

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